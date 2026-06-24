Στην τελική… ευθεία μπαίνει η πρώτη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, αφού από την Τετάρτη (24/06) ξεκινά η 3η και τελευταία αγωνιστική των ομίλων, όπου θα ξεκαθαρίσουν όλα τα «εισιτήρια» για τους «32» της διοργάνωσης.

Στην δεύτερη αγωνιστική που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/06) σημειώθηκαν 57 τέρματα στις 24 αναμετρήσεις, ήτοι 2,38 γκολ κατά μέσο όσο ανά παιχνίδι.

Τα πιο παραγωγικά ματς ήταν η νίκη 6-0 του Καναδά επί του Κατάρ, η επικράτηση 5-1 της Ολλανδίας κόντρα στην Σουηδία, αλλά και η νίκη 3-2 της Νορβηγίας με την Σενεγάλη.

Δείτε όλα τα τέρματα της 2ης αγωνιστικής: