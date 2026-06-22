Ο Αλιρέζα Μπεϊρανβάντ πραγματοποίησε την επέμβαση του Μουντιάλ 2026 , σταματώντας τον Ντε Κάιπερ από θέση βολής στην αναμέτρηση Ιράν - Βέλγιο.

Η φάση σημειώθηκε στο 59ο λεπτό, όταν ο Ντε Κάιπερ βρέθηκε σε εξαιρετική θέση μέσα στην περιοχή κι επιχείρησε να σκοράρει από κοντινή απόσταση. Ο Ιρανός τερματοφύλακας, παρότι βρισκόταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, αντέδρασε ενστικτωδώς, απλώνοντας το χέρι του για να αποκρούσει το σουτ.

Στη συνέχεια, ο Μπεϊρανβάντ κατάφερε να ελέγξει πλήρως τη μπάλα, ολοκληρώνοντας μια επέμβαση που προκάλεσε τον θαυμασμό συμπαικτών και φιλάθλων.

Αμέσως μετά τη φάση, οι ποδοσφαιριστές του Ιράν έσπευσαν να τον συγχαρούν, αναγνωρίζοντας τη σημασία της απόκρουσης, η οποία κράτησε ανέπαφη την εστία της ομάδας τους σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.