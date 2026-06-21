MUNDIAL · Ισπανία Ισπανία - Σαουδική Αραβία: Ο Ογιαρθάμπαλ διπλασίασε τα τέρματα της «φούρια ρόχα» ONSPORTS TEAM 21 Ιουνίου 2026, 19:29 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 2-0 με εξαιρετικό σουτ στο 21'. Παιχνίδι από παντού στη Novibet με το νέο Mobile App Εξασφάλισε τη θέση σου στην μάχη του αιώνα. Tickets here. Ισπανία Ποδόσφαιρο Σαουδική Αραβία Ισπανία-Σαουδική Αραβία ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 COMMENTS LATEST NEWS 20:52 MUNDIAL Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Ο Ραφίνια κινδυνεύει να χάσει το υπόλοιπο τουρνουά 20:40 MVP Κανείς δεν είναι έτοιμος για τη στιγμή που ο Ζοτς θα πατήσει το Glass Floor 20:21 MUNDIAL Ισπανία - Σαουδική Αραβία: Έκανε το 4-0 η «φούρια ρόχα» με αυτογκόλ του Αλ-Ταμπακτί (video) 20:21 EUROLEAGUE «Στην Εφές για δύο χρόνια ο Στράζελ» 20:20 SUPER LEAGUE Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Ινιάκι Πένια 20:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Μπαρτσελόνα: Υπογράφει νέο συμβόλαιο ο Κρίστενσεν που... έπαιξε για Παναθηναϊκό 19:50 SUPER LEAGUE Μάριος Ηλιόπουλος: Με ελικόπτερο στη Λογγά Μεσσηνίας – «Με την ΑΕΚ πρεσβεύουμε την προσφυγιά» 19:46 SUPER LEAGUE Το αποχαιρετιστήριο βίντεο του Λεβαδειακού στον Τσάπρα 19:36 MUNDIAL Ισπανία - Σαουδική Αραβία: Βρήκε και πάλι δίχτυα ο Ογιαρθάμπαλ 19:29 MUNDIAL Ισπανία - Σαουδική Αραβία: Ο Ογιαρθάμπαλ διπλασίασε τα τέρματα της «φούρια ρόχα» 19:21 MUNDIAL Ισπανία - Σαουδική Αραβία: Ο Γιαμάλ βρήκε δίχτυα με το «καλημέρα» 19:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ «Μπήκε και η Τσέλσι στη διεκδίκηση του Τζόλη» ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ