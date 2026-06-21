Οι Καμάντα και Ουέντα βρήκαν δίχτυα στο πρώτο 45λεπτο, με την Ιαπωνία να προηγείται 2-0 της Τυνησίας και να βάζει γερές βάσεις για τη νίκη.

Η Ιαπωνία πήρε από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης απέναντι στην Τυνησία και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα δύο τερμάτων.

Οι Ιάπωνες άνοιξαν το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό, όταν ο Καμάντα εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία μέσα στην περιοχή και με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η ομάδα της Ασίας συνέχισε να πιέζει και στο 31' κατάφερε να διευρύνει το προβάδισμά της. Ο Ουέντα επιχείρησε εντυπωσιακό σουτ από το ύψος της περιοχής και νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, διαμορφώνοντας το 2-0.

Με αυτό το σκορ η Ιαπωνία πήγε στα αποδυτήρια, έχοντας θέσει ισχυρές βάσεις για την κατάκτηση της νίκης απέναντι στην Τυνησία.