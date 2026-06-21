Οι αλλαγές του Νάγκελσμαν έφεραν αποτέλεσμα με τον Αμίρι να δημιουργεί και τον Ούνταβ να ισοφαρίζει.

Άμεσο αντίκτυπο είχαν οι κινήσεις του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, με τη Γερμανία να φτάνει στην ισοφάριση απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Ο Αμίρι τροφοδότησε ιδανικά τον Ούνταβ μέσα στην περιοχή και εκείνος από κοντινή απόσταση δεν λάθεψε, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Με αυτόν τον τρόπο, τα «πάντσερ» έφεραν το παιχνίδι στα ίσα, δικαιώνοντας τις αλλαγές του ομοσπονδιακού τους τεχνικού.