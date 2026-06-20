MUNDIAL · Ολλανδία · Σουηδία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, Ολλανδία-Σουηδία: «Χτύπησαν» στο 5' οι «οράνιε» με Μπρόμπεϊ ONSPORTS TEAM 20 Ιουνίου 2026, 20:15 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Δείτε το γρήγορο γκολ των Ολλανδών, 1-0 με τον Μπρόμπεϊ! READ MORE MUNDIAL LIVE Ολλανδία - Σουηδία MUNDIAL Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, Ολλανδία - Σουηδία: Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από τους οπαδούς MUNDIAL Ολλανδία - Σουηδία, Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες των ομάδων Παιχνίδι από παντού στη Novibet με το νέο Mobile App Εξασφάλισε τη θέση σου στην μάχη του αιώνα. Tickets here. Παγκόσμιο Κύπελλο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 Γκολ COMMENTS LATEST NEWS 23:40 EUROLEAGUE Η Φενέρμπαχτσε αποχαιρέτησε τον Ντε Κολό: «Σε ευχαριστούμε για όλα, θρύλε» 23:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ρεάλ Μαδρίτης για Ολίσε: «Καμία επαφή με τον παίκτη ή το περιβάλλον του» 23:14 ΣΠΟΡ Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου: Νέο ρεκόρ αγώνων και «χρυσός» ο Τεντόγλου - Δεύτερη η Τζένγκο 22:46 ΣΠΟΡ Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου: «Χρυσή» η Στεφανίδη, «ασημένια» η Αδαμοπούλου! 22:45 MUNDIAL LIVE: Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού 22:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Στην Ίντερ Μαϊάμι του Μέσι συνεχίζει ο Κασεμίρο! 22:23 MUNDIAL Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ολλανδία - Σουηδία 5-1 - Τα highlights του αγώνα 22:18 SUPER LEAGUE ΑΕΚ: Στο Ναύπλιο η κούπα του πρωταθλήματος της Super League 22:06 MUNDIAL Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού: Οι ενδεκάδες του αγώνα 21:57 MUNDIAL Ολλανδία - Σουηδία 5-1: «Οράνιε» πέντε αστέρων κόντρα στους Σκανδιναβούς (vids) 21:52 ΜΠΑΣΚΕΤ Ανανέωσε με την Ούνικς Καζάν και συνεχίζει στα 37 του ο Σβεντ 21:40 SUPER LEAGUE 2 Νίκη Βόλου: Ανανέωσαν οι Αρίας και Σιούτας ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ