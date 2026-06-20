Με ανεβασμένη διάθεση οι οπαδοί της Ολλανδίας και της Σουηδίας βρίσκονται ήδη στις εξέδρες, με το πορτοκαλί χρώμα να ξεχωρίζει πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Το πορτοκαλί χρώμα κυριαρχεί μέχρι στιγμής στις εξέδρες του γηπέδου, λίγη ώρα πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα σε Ολλανδία και Σουηδία.

Οι φίλαθλοι των δύο χωρών έχουν δημιουργήσει εξαιρετικό κλίμα, περιμένοντας με ανυπομονησία την έναρξη του αγώνα και δίνοντας από νωρίς τον δικό τους παλμό στις κερκίδες.