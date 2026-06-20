Ολλανδία - Σουηδία, Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες των ομάδων

Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναμέτρηση περιλαμβάνει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του 6ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με την Ολλανδία να αντιμετωπίζει τη Σουηδία σε ένα παιχνίδι με σημαντικό βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Οι «Οράνιε» του Ρόναλντ Κούμαν αναζητούν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση, με στόχο να μπουν δυναμικά στη μάχη της πρόκρισης και να βελτιώσουν τη θέση τους στον όμιλο. Ο Ολλανδός τεχνικός επέλεξε να αφήσει στον πάγκο τον Κουένσιο Σάμερβιλ, προχωρώντας σε διαφοροποιήσεις στα πλάνα του για το κρίσιμο παιχνίδι.

Από την άλλη πλευρά, η Σουηδία θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο ξεκίνημά της στο τουρνουά. Ο Γκρέιαμ Πότερ διατήρησε την ίδια ενδεκάδα που χρησιμοποίησε στην πρεμιέρα, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στους παίκτες που οδήγησαν την ομάδα στο πρώτο θετικό αποτέλεσμα.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ολλανδία: Βερμπρούγκεν, Βαν Ντάικ, Βαν Χέκε, Βαν Ντε Βεν, Ντούμφρις, Γκράβενμπεργκ, Ράιντερς, Ντε Γιονγκ, Γκάκπο, Μάλεν, Μπρόμπεϊ.

Σουηδία: Νόρντφελντ, Λάγκερμπιλκε, Λίντελοφ, Χίεν, Γκούντμουνσον, Μπέρναντσον, Νίγκρεν, Κάρλστρομ, Αγιάρι, Ίσακ, Γκιόκερες.