· Ολλανδία · Σουηδία

Ολλανδία - Σουηδία, Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες των ομάδων

Γνωστές έγιναν οι συνθέσεις για την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ολλανδία και Σουηδία για το Μουντιάλ 2026.

Ολλανδία - Σουηδία, Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες των ομάδων
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναμέτρηση περιλαμβάνει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του 6ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με την Ολλανδία να αντιμετωπίζει τη Σουηδία σε ένα παιχνίδι με σημαντικό βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Οι «Οράνιε» του Ρόναλντ Κούμαν αναζητούν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση, με στόχο να μπουν δυναμικά στη μάχη της πρόκρισης και να βελτιώσουν τη θέση τους στον όμιλο. Ο Ολλανδός τεχνικός επέλεξε να αφήσει στον πάγκο τον Κουένσιο Σάμερβιλ, προχωρώντας σε διαφοροποιήσεις στα πλάνα του για το κρίσιμο παιχνίδι.

Από την άλλη πλευρά, η Σουηδία θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο ξεκίνημά της στο τουρνουά. Ο Γκρέιαμ Πότερ διατήρησε την ίδια ενδεκάδα που χρησιμοποίησε στην πρεμιέρα, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στους παίκτες που οδήγησαν την ομάδα στο πρώτο θετικό αποτέλεσμα.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ολλανδία: Βερμπρούγκεν, Βαν Ντάικ, Βαν Χέκε, Βαν Ντε Βεν, Ντούμφρις, Γκράβενμπεργκ, Ράιντερς, Ντε Γιονγκ, Γκάκπο, Μάλεν, Μπρόμπεϊ.

Σουηδία: Νόρντφελντ, Λάγκερμπιλκε, Λίντελοφ, Χίεν, Γκούντμουνσον, Μπέρναντσον, Νίγκρεν, Κάρλστρομ, Αγιάρι, Ίσακ, Γκιόκερες.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:52 EUROLEAGUE

Marca: «Πιθανή η αποχώρηση Χεζόνια»

19:46 MUNDIAL

LIVE Ολλανδία - Σουηδία

19:38 ΜΠΑΣΚΕΤ

Θετικά δείγματα πριν το EuroBasket U20 για την Εθνική που νίκησε 78-75 την Τουρκία

19:33 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Τέλος ο Φαλ

19:32 SUPER LEAGUE

Διαψεύδει η ΑΕΚ για πρόταση στον Ζοάο Μάριο - Τι αναφέρουν στην Τουρκία

19:28 NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι Χιτ προσφέρουν τέσσερις παίκτες και draft picks για το μεγάλο trade

19:23 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ενδυνάμωση στην απογευματινή προπόνηση

19:22 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, Ολλανδία - Σουηδία: Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από τους οπαδούς

19:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Στο κόλπο για την απόκτηση του Μανδά η Φιορεντίνα»

18:59 MUNDIAL

Ολλανδία - Σουηδία, Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες των ομάδων

18:38 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λειψία: «Άκυρο» στη Λίβερπουλ για Ντιομαντέ - Οι απαιτήσεις των Γερμανών

18:33 SUPER LEAGUE

Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό ο Ετιέν Καμαρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας