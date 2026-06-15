Ο γυμναστής της Ισπανίας, Κάρλος Κρουζ, εξήγησε τα μέτρα που εφαρμόζει η ομάδα για την καλύτερη αποκατάσταση και τη διαχείριση της ζέστης στις ΗΠΑ.

Ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στις Ηνωμένες Πολιτείες δίνει η Εθνική Ισπανίας, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους αποκατάστασης κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και των αγώνων της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο γυμναστής της ομάδας, Κάρλος Κρουζ, αναφέρθηκε στη χρήση των παγωμένων γιλέκων και των ειδικών μέσων ψύξης που αξιοποιεί το τεχνικό επιτελείο, προκειμένου οι ποδοσφαιριστές να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τις απαιτητικές καιρικές συνθήκες.

«Τα γιλέκα μας βοηθούν να αποκαθιστούμε πιο αποτελεσματικά τους παίκτες, μειώνοντας τη θερμοκρασία του σώματός τους. Τα χρησιμοποιούμε ώστε να καθυστερεί η εμφάνιση της κόπωσης και παράλληλα να επιταχύνεται η διαδικασία αποκατάστασης.

Τα εφαρμόζουμε μετά τις προπονήσεις για να βοηθήσουμε στην αποθεραπεία, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πριν από έναν αγώνα, ειδικά μετά το ζέσταμα. Στόχος είναι να μειωθεί η θερμοκρασία του σώματος, ώστε ο παίκτης να αισθάνεται πιο φρέσκος και σε καλύτερη κατάσταση για να αγωνιστεί.

Οι μπότες ψύξης λειτουργούν επίσης ως μονωτικό μέσο, τοποθετούνται πάνω από τα παπούτσια ή σε γυμνά πόδια και συμβάλλουν με τον ίδιο τρόπο στην αποκατάσταση.

Η λογική είναι να βρίσκονται στα αποδυτήρια και να χρησιμοποιούνται ακόμη και στο ημίχρονο. Όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, οι παίκτες μπορούν να τις φορούν, να δροσίζονται και να μειώνουν τη θερμοκρασία του σώματός τους μέσω των ποδιών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κρουζ.

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