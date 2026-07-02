Ιμπραΐμοβιτς: «Δεν έχω εντοπίσει καμία αδυναμία στο ρόστερ ή τον τρόπο παιχνιδιού της Γαλλίας»

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας με 3-0 της Σουηδίας, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ.

Ο Ιμπραΐμοβιτς χαρακτήρισε τη Γαλλία ως μία από τις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης, τονίζοντας πως δεν διακρίνει καμία αδυναμία στο σύνολό της. Παράλληλα, στάθηκε στην εντυπωσιακή ποιότητα της μεσοεπιθετικής γραμμής, επισημαίνοντας ότι οι Μπαπέ, Ολίσε και Ντεμπελέ συνθέτουν μία από τις πιο επικίνδυνες επιθετικές τριάδες στον κόσμο.

Ο Ιμπραΐμοβιτς δήλωσε:

«Το είπα πριν το παιχνίδι με τη Σουηδία και το ξαναλέω και τώρα. Δεν έχω εντοπίσει καμία αδυναμία στο ρόστερ ή τον τρόπο παιχνιδιού της Γαλλίας. Ο καθένας από τους επιτιθέμενους της, μπορεί να κερδίσει ένα παιχνίδι. Ο Ολίσε δεν σκόραρε, αλλά «βλέπει» το γήπεδο με τρόπο που οι Ντεμπελέ και Μπαπέ δεν μπορούν, παρόλο που έχουν φυσικά, άλλα χαρίσματα σε σχέση με εκείνον. Θα δούμε μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα, αλλά στη μέρα της είναι τρομακτική. Διαθέτει τρεις από τους πέντε κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον πλανήτη. Τους Ντεμπελέ, Ολίσε και Μπαπέ. Οι άλλοι δύο είναι ο Χάαλαντ και ο Γιαμάλ. Ο Μέσι είναι μια κατηγορία μόνος του».