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Μουντιάλ 2026: Διπλό πλήγμα με Γουίλιαμς και Πίνο για την Ισπανία

Οι Νίκο Γουίλιαμς και Γέρεμι Πίνο τραυματίστηκαν στον αγώνα με την Ουρουγουάη και δύσκολα θα αγωνιστούν ξανά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σύμφωνα με ισπανικά Μέσα.

Μουντιάλ 2026: Διπλό πλήγμα με Γουίλιαμς και Πίνο για την Ισπανία
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Η Ισπανία ολοκλήρωσε με επιτυχία τις υποχρεώσεις της στον 8ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας με 1-0 της Ουρουγουάης και εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση και την πρόκριση στη φάση των «32». Ωστόσο, η νίκη συνοδεύτηκε από δύο σοβαρούς τραυματισμούς που προκαλούν έντονο προβληματισμό στον Λουίς ντε λα Φουέντε.

Οι Νίκο Γουίλιαμς και Γέρεμι Πίνο, οι οποίοι πέρασαν ως αλλαγές στην αναμέτρηση, αποχώρησαν τραυματίες, με τα πρώτα δημοσιεύματα από την Ισπανία να υποστηρίζουν ότι δύσκολα θα προλάβουν να επιστρέψουν για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Νίκο Γουίλιαμς υπέστη μυϊκό τραυματισμό έπειτα από δυνατό μαρκάρισμα του Νικολάς Ντε Λα Κρουζ, ενώ για τον Γέρεμι Πίνο υπάρχουν φόβοι για κάταγμα στην κλείδα, κάτι που, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα τον θέσει οριστικά εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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