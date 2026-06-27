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Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ξέσπασε ο Μπιέλσα μετά τον αποκλεισμό της Ουρουγουάης

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα εμφανίστηκε εμφανώς εκνευρισμένος μετά τον αποκλεισμό της Ουρουγουάης, τονίζοντας πως δεν κατάφερε να βελτιώσει την εθνική ομάδα παρά τις προσπάθειές του.

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ξέσπασε ο Μπιέλσα μετά τον αποκλεισμό της Ουρουγουάης
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Ο Μαρσέλο Μπιέλσα δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά τον αποκλεισμό της Ουρουγουάης από τη συνέχεια του Μουντιάλ, εμφανιζόμενος ιδιαίτερα εκνευρισμένος στις δηλώσεις που ακολούθησαν το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Αργεντινός τεχνικός παρουσιάστηκε φορτισμένος τόσο στις δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους όσο και στη συνέντευξη Τύπου, αδυνατώντας να κρύψει τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη της διοργάνωσης.

Παράλληλα, υποστήριξε πως, παρά την προσπάθεια που κατέβαλε όλο αυτό το διάστημα, δεν κατάφερε να βελτιώσει την εικόνα και την απόδοση της εθνικής ομάδας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αποχωρεί χωρίς την αίσθηση πως πρόσφερε όσα θα ήθελε στην Ουρουγουάη.

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