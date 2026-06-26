· Ισπανία

Ντε λα Φουέντε: «Πρέπει να είμαστε σε κάθε παιχνίδι η καλύτερη εκδοχή μας - Στόχος μας ο τελικός»

Την αποφασιστικότητα της Ισπανίας να συνεχίσει με νίκη στη διοργάνωση εξέφρασε ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε.

Ντε λα Φουέντε: «Πρέπει να είμαστε σε κάθε παιχνίδι η καλύτερη εκδοχή μας - Στόχος μας ο τελικός»
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Την αποφασιστικότητα της Εθνικής Ισπανίας να συνεχίσει με νίκη στη διοργάνωση εξέφρασε ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε, στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης με την Ουρουγουάη.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός τη «ρόχα» υπογράμμισε ότι η ομάδα του θα πρέπει να παρουσιάσει ακόμη υψηλότερο επίπεδο απόδοσης σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, προκειμένου να φτάσει σε ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα

Αναλυτικά όσα είπε

«Πρέπει να είμαστε σε κάθε παιχνίδι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.Σε κάθε ματς βλέπουμε ότι οι αντίπαλοί μας γίνονται ακόμη πιο δύσκολοι.

Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε τον τελικό του Ιουλίου και για να συμβεί αυτό θα πρέπει να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας. Στην τελευταία μας αναμέτρηση, συγκριτικά με την πρώτη είχαμε καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση. Όποιος και να παίζει θα πρέπει να έχει μια καλή εμφάνιση».

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