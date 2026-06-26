· Εκουαδόρ

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Εθνική αργία στο Εκουαδόρ λόγω της νίκης επί της Γερμανίας

Η μεγάλη νίκη με 2-1 επί της Γερμανίας έστειλε το Εκουαδόρ στη νοκ άουτ φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, με την κυβέρνηση να κηρύσσει εθνική αργία για τους πανηγυρισμούς.

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Εθνική αργία στο Εκουαδόρ λόγω της νίκης επί της Γερμανίας
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Το Εκουαδόρ ζει ιστορικές στιγμές μετά τη σπουδαία νίκη με 2-1 απέναντι στη Γερμανία, αποτέλεσμα που του εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026.

Η ομάδα του Ισημερινού ανέτρεψε το σκορ απέναντι στα «πάντσερ», έφτασε τους τέσσερις βαθμούς στον όμιλό της και σφράγισε την παρουσία της στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καταγράφοντας τη δεύτερη πρόκρισή της στην ιστορία της σε αντίστοιχη φάση της διοργάνωσης.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ακολούθησαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί τόσο στο MetLife Stadium, όπου ποδοσφαιριστές, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Σεμπαστιάν Μπεκατσέτσε και οι φίλαθλοι έγιναν ένα, όσο και στους δρόμους του Εκουαδόρ, όπου χιλιάδες πολίτες βγήκαν για να γιορτάσουν τη μεγάλη επιτυχία.

Η ιστορική πρόκριση οδήγησε και σε μια ξεχωριστή απόφαση από την κυβέρνηση της χώρας, η οποία ανακοίνωσε ότι η 26η Ιουνίου 2026 κηρύσσεται εθνική αργία, τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα, ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στους εορτασμούς για τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας.

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