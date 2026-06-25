Το όνομά του είναι Γιόχαν, Γιόχαν Μανζάμπι

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 μπορεί να θεωρηθεί δικαιωματικά το τουρνουά των μεγάλων σταρ. Λιονέλ Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο, Χάρι Κέιν και Έρλινγκ Χάαλαντ ξεχωρίζουν με τις παραστάσεις τους στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.

Παρ' όλα αυτά, το Μουντιάλ που παρακολουθούμε φέρνει παράλληλα στο προσκήνιο περιπτώσεις… teenagers που κάνουν σιωπηλά, αλλά άκρως ουσιαστικά, την εμφάνισή τους στη μεγαλύτερη σκηνή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Φυσικά, ο Γιάν Ντιομαντέ της Ακτής Ελεφαντοστού έχει τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα, με τη Λειψία να μην «σηκώνει» καν το τηλέφωνο για προτάσεις κάτω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη μια περίπτωση wonderkid που μέχρι πρότινος περνούσε κάτω από τα ραντάρ, αλλά πλέον «αναγκάζει» τον πλανήτη να ασχοληθεί μαζί του.

Ο λόγος για τον Γιόχαν Μανζάμπι. Ο 20χρονος μέσος αποτελεί τον νεότερο ποδοσφαιριστή στην 26αδα του ομοσπονδιακού προπονητή Μουράτ Γιακίν, εξαργυρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την εκπληκτική σεζόν που πραγματοποίησε στην Bundesliga με τα χρώματα της Φράιμπουργκ.

Στα γήπεδα της Αμερικής έχει κάνει τους πάντες να μάθει για τα καλά το όνομά του. Και υπάρχει λόγος.

Κανένας άλλος παίκτης U20 στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο δεν έχει σκοράρει περισσότερα τέρματα. Στη φάση των ομίλων, ο Μανζάμπι έκανε όργια: συνέβαλε στα τέσσερα από τα επτά γκολ που πέτυχαν οι Ελβετοί, έχοντας απολογισμό τρία τέρματα και μία ασίστ!

Μάλιστα, με την εμφάνισή του κόντρα στον Καναδά, σε ηλικία 20 ετών και 253 ημερών, έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ μετά τον Μέμφις Ντεπάι (το 2014) που σκοράρει και μοιράζει ασίστ στο ίδιο παιχνίδι.

Γεννημένος στη Γενεύη το 2005 με γονείς από το Κονγκό και την Αγκόλα, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Σερβέτ, προτού μετακομίσει στα αναπτυξιακά τμήματα της Φράιμπουργκ. Φέτος, με την πρώτη ομάδα του γερμανικού συλλόγου, μέτρησε συνολικά 47 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 7 γκολ και 9 ασίστ σε 3.621 λεπτά συμμετοχής, φτάνοντας παράλληλα μέχρι τον τελικό του Europa League στην Κωνσταντινούπολη.

Πρόκειται για έναν παίκτη-«πολυεργαλείο» ο οποίος μπορεί κάλλιστα να καλύψει όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής, ενώ υπό συνθήκες έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί ακόμα και ως «κρυφό» σέντερ φορ. Με την εθνική ανδρών της Ελβετίας έκανε το ντεμπούτο του μόλις έναν χρόνο πριν και ήδη σε 15 εμφανίσεις μετράει έξι τέρματα.

Όπως είναι λογικό, τα... καμώματά του στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής και όχι μόνο έχουν οδηγήσει κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ να «σφάζονται» για την υπογραφή του. Η χρηματιστηριακή του αξία βάσει Transfermarkt να αγγίζει ήδη τα 50 εκατομμύρια ευρώ, με την Φράιμπουργκ θέλοντας να κρατήσει την ταλεντάρα της για λίγο ακόμα έχει θέσει ως αφετηρία τα 70 εκατομμύρια ευρώ και… βλέπουμε.