Ενδιαφέρον Αγγλικών ομάδων για τον Μπουαντί, στο κόλπο και η Παρί Σεν Ζερμέν

Από τα πιο «hot» ονόματα του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι αναμφίβολα ο Αγιούμπ Μπουαντί. Ο 18χρονος κεντρικός μέσος της Λιλ και της εθνικής Μαρόκου έχει μαγνητίσει τα βλέμματα των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, με τις ομάδες της αγγλικής Premier League να δείχνουν το πιο ζεστό ενδιαφέρον, μετά το τουρνουά που πραγματοποιεί.

Η εμφάνισή του στην πρεμιέρα των ομίλων απέναντι στη Βραζιλία, όπου κυριάρχησε στη μεσαία γραμμή ανάγκασε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να ασχοληθεί μαζί του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Άρσεναλ έχει ήδη βάλει στο στόχαστρο το wonderkid των Μαροκινών, με τις φήμες να κάνουν λόγο για μια πρόταση που μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 70 εκατομμύρια ευρώ.

Ο νεαρός άσος, ο οποίος πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Λιλ έως το 2029 και κατέρριψε το ρεκόρ του Εντέν Αζάρ ως ο νεότερος παίκτης με 50 εμφανίσεις στη Ligue 1, δείχνει έτοιμος για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Με τη φυσική του κατάσταση, την ωριμότητα στο παιχνίδι του και την υψηλή τακτική του νοημοσύνη, όλα δείχνουν ότι η παραμονή του στη Γαλλία δεν θα κρατήσει για πολύ ακόμα.

Στο κατόπι βρίσκονται επίσης τόσο η Λίβερπουλ και η Μάντσετερ Σίτι όσο και η Πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν.