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Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ιστορικό ρεκόρ για Μόντριτς και αποθέωση

Ο Λούκα Μόντριτς έφτασε τις 200 εμφανίσεις με την Κροατία και μπήκε στο κλειστό «κλαμπ» των ποδοσφαιριστών με διπλό αιώνα συμμετοχών σε εθνικές ομάδες.

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ιστορικό ρεκόρ για Μόντριτς και αποθέωση
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Ο Λούκα Μόντριτς πρόσθεσε ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα στο πλούσιο βιογραφικό του, καθώς συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Κροατίας στο παιχνίδι απέναντι στον Παναμά, το οποίο ολοκληρώθηκε με νίκη 1-0.

Ο αρχηγός της Κροατίας αγωνίστηκε για 81 λεπτά και έγινε ένας από τους ελάχιστους ποδοσφαιριστές στην ιστορία που έχουν ξεπεράσει το φράγμα των 200 διεθνών συμμετοχών. Στη συγκεκριμένη λίστα βρίσκονται επίσης οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπαντέρ Αλ Μουτάβα και Λιονέλ Μέσι.

Παρά τα 40 του χρόνια, ο έμπειρος μέσος εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της χώρας του, διατηρώντας τον ηγετικό του ρόλο σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη του εμφάνιση με το εθνόσημο. Η σταθερότητα, η συνέπεια και η επιρροή του στον αγωνιστικό χώρο τον έχουν καταστήσει μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του κροατικού ποδοσφαίρου.

Η παρουσία του Μόντριτς στην Εθνική Κροατίας συνδέθηκε με τις κορυφαίες στιγμές της χώρας σε διεθνές επίπεδο, με σημαντικότερες την παρουσία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 στη Ρωσία και την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ. Σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις αποτέλεσε τον παίκτη που καθόριζε τον ρυθμό και την ανάπτυξη του παιχνιδιού της ομάδας του.

Σε συλλογικό επίπεδο, η πολυετής παρουσία του στη Ρεάλ Μαδρίτης, συνδυασμένη με τις πολλές διακρίσεις και τους τίτλους που κατέκτησε, τον έχει εδραιώσει ανάμεσα στους κορυφαίους μέσους της σύγχρονης εποχής.

Η συμπλήρωση 200 συμμετοχών με την εθνική ομάδα αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση της εντυπωσιακής διάρκειας και της σταθερής παρουσίας του σε κορυφαίο επίπεδο, με τον Λούκα Μόντριτς να συγκαταλέγεται πλέον στις πιο εμβληματικές μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

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