Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν: Οι ενδεκάδες των ομάδων

Σημαντική αναμέτρηση διεξάγεται στο Χιούστον για τη 2η αγωνιστική του 11ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Πορτογαλία να αντιμετωπίζει το Ουζμπεκιστάν, έχοντας ως μοναδικό στόχο την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση.

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα, οι δύο προπονητές γνωστοποίησαν τις αρχικές τους επιλογές, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Πορτογαλίας να προχωρά σε σημαντικές αποφάσεις για το βασικό σχήμα.

Συγκεκριμένα, ο Ζοάο Φέλιξ παίρνει θέση στο αρχικό σχήμα των Ίβηρων, με τον επιθετικό να καλείται να δώσει ποιότητα και δημιουργία στην επιθετική γραμμή της ομάδας του. Παράλληλα, στο κέντρο της άμυνας ξεκινά και ο Ρούμπεν Ντίας, προσφέροντας εμπειρία και σταθερότητα στα μετόπισθεν.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Πορτογαλία (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Ντιόγκο Κόστα, Κανσέλο, Ρούμπεν Ντίας, Βέιγκα, Μέντες, Νέβες, Βιτίνια, Μπρούνο Φερνάντες, Πέδρο Νέτο, Ζοάο Φέλιξ, Ρονάλντο.

Ουζμπεκιστάν (Φάμπιο Καναβάρο): Νεϊμάτοφ, Αμπντουλάεφ , Χουσάνοφ, Ασουρμάτοφ, Καρίμοφ, Σουκούροφ, Χαμρομπέκοφ, Νασρουλάεφ, Γκάνιεφ, Φαϊζουλάεφ, Σομορούντοφ.