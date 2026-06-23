Μουντιάλ: Το ρεκόρ του Ντέγιαν Στάνκοβιτς που δεν πρόκειται να καταρριφθεί ποτέ

Υπάρχουν μερικά ρεκόρ στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που θεωρούνται «στοιχειωμένα» και παντελώς ακατάρριπτα.

Ωστόσο, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ρεκόρ που ξεπερνά τους νόμους των σπορ και όμοιό του δεν πρόκειται να δούμε ποτέ ξανά, καθώς για να συμβεί θα πρέπει να ανακατευτεί η ίδια η γεωπολιτική ιστορία.

Το να αγωνιστεί ένας παίκτης στα τελικά ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου αποτελεί το απόλυτο όνειρο ζωής. Ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς, ωστόσο, το έζησε στο έπακρο, δίνοντας το «παρών» σε τρία Μουντιάλ με τρεις διαφορετικές εθνικές ομάδες.

Το 1998 με την ενωμένη ακόμη ομάδα της Γιουγκοσλαβίας, το 2006 με την εθνικής Σερβίας και Μαυροβουνίου, ενώ μετά την ανεξαρτησία του Μαυροβουνίου, ο Στάνκοβιτς φόρεσε το περιβραχιόνιο της Σερβίας, οδηγώντας την στα γήπεδα της Νοτίου Αφρικής το 2010

1998: Το ξεκίνημα με την ενιαία Γιουγκοσλαβία

Το ταξίδι του ξεκίνησε το 1998 στα γήπεδα της Γαλλίας. Ο τότε 19χρονος Ντέγιαν είχε κάνει ήδη την εμφάνισή του, πραγματοποιώντας εξαιρετικά παιχνίδια με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα. Η κλήση στην εθνική της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας δεν άργησε να έρθει, με τον Στάνκοβιτς να αγωνίζεται εν τέλει στο Μουντιάλ.

Συνολικά πήρε χρόνο συμμετοχής και στα τρία παιχνίδια που έδωσε η χώρα του στη φάση των ομίλων, με την Γιουγκοσλαβία να προκρίνεται αήττητη στα νοκ-άουτ έπειτα από νίκες κόντρα σε Ιράν και ΗΠΑ, ενώ στο πιο δυνατό τεστ κόντρα στην Γερμανία του Γιούργκεν Κλίνσμαν, οι Γιουγκοσλάβοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι (2-2).

Το ταξίδι σταμάτησε άδοξα στους «16», με την Ολλανδία του Μπέργκαμπ και του Έντγκαρ Ντάβιντς να παίρνει την πρόκριση με γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

2006: Αρχηγός της Σερβίας και Μαυροβουνίου

Οκτώ χρόνια αργότερα, ο πολιτικός χάρτης είχε αλλάξει. Η Γιουγκοσλαβία είχε δώσει τη θέση της σε μια πιο χαλαρή ένωση δύο κρατών. Κάπως έτσι, στο Μουντιάλ της Γερμανίας το 2006, ο Στάνκοβιτς φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού για τη νεοσύστατη εθνική ομάδα της Σερβίας και Μαυροβουνίου.

Ο Στάνκοβιτς στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 EPA

Το σύνολο του Ίλια Πέτκοβιτς στάθηκε άτυχο, καθώς κληρώθηκε στον όμιλο του… θανάτου με Αργεντινή, Ακτή Ελεφαντοστού και Ολλανδία, αποχαιρετώντας πρόωρα το τουρνουά δίχως νίκη με παθητικό 10 τερμάτων σε τρία παιχνίδια

2010: Το ξεχωριστό φινάλε με την ανεξάρτητη Σερβία

Αυτό που φάνταζε αδιανόητο, συνέβη ξανά μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, καθώς μεσολάβησε ένας ακόμη πολιτικός διαχωρισμός. Το 2010, ο «μαέστρος» της μεσαίας γραμμής επέστρεψε στην παγκόσμια σκηνή για το τελευταίο του Μουντιάλ της καριέρας του στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής. Αυτή τη φορά, ήταν ο αρχηγός της πλήρως ανεξάρτητης Σερβίας, οδηγώντας μάλιστα τη χώρα του σε μια ιστορική νίκη με 1-0 επί της πανίσχυρης Γερμανίας στη φάση των ομίλων.