Ράις: «Νιώθω ότι μπορώ να απειλήσω κάθε φορά μέσω μίας στατικής φάσης»

Ο Ντέκλαν Ράις αποτέλεσε ένα από τα πιο κομβικά πρόσωπα της περσινής πορείας της Άρσεναλ προς την κατάκτηση της Premier League, με τους «κανονιέρηδες» να στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητά τους στις στατικές φάσεις.

Το συγκεκριμένο στοιχείο φαίνεται πως μεταφέρεται πλέον και στην Εθνική Αγγλίας στο Μουντιάλ 2026. Στην πρεμιέρα απέναντι στην Κροατία, τα «τρία λιοντάρια» βρήκαν τα δύο πρώτα τους γκολ μέσα από στατικές φάσεις, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που έχει το συγκεκριμένο κομμάτι στο παιχνίδι τους.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο 27χρονος μέσος μίλησε στο «BBC», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εικόνα της ομάδας και τονίζοντας πως οι φίλοι της Αγγλίας έχουν κάθε λόγο να αισιοδοξούν για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Όσα είπε ο Ράις:

«Όλοι απολαμβάνουν τις στημένες φάσεις τώρα, έτσι δεν είναι; Κάθε φορά που βάζω κάτω την μπάλα για μια στημένη φάση, νιώθω ότι θα δώσω μια ασίστ ή θα κάνω κάτι επικίνδυνο να συμβεί. Οι οπαδοί της Αγγλίας μπορούν να είναι ενθουσιασμένοι.

Δεν θα εκτελούσα ποτέ κόρνερ ή στημένες φάσεις, αλλά ο προπονητής των στημένων φάσεων Νίκο Χόβερ και ο προπονητής της Άρσεναλ είδαν κάτι σε μένα που άλλοι δεν είδαν.

Έλεγαν ότι μπορώ να βάλω μπάλες σε περιοχές μέσω μίας στατικής φάσεις, όταν ουδείς άλλος στην ομάδα της Άρσεναλ μπορούσε εκτός από τον Μπουκάγιο Σάκα. Από εκείνη τη στιγμή, πραγματικά το πίστεψα αυτό.

Καθώς περνάει ο καιρός, νιώθω ότι μπορώ να απειλήσω κάθε φορά μέσω μίας στατικής φάσης και αυτή είναι μία καλή νοοτροπία που μπορεί να έχει κάποιος».