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Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Φαβορί ο Τερίμ για αντί-Μοντέλα στην Τουρκία

Ο αποκλεισμός της Τουρκίας από το Μουντιάλ 2026 φέρνει αβεβαιότητα για το μέλλον του Βιντσέντσο Μοντέλα, με το όνομα του Φατίχ Τερίμ να βρίσκεται ήδη στο προσκήνιο.

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Φαβορί ο Τερίμ για αντί-Μοντέλα στην Τουρκία
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Βαρύ είναι το κλίμα στην Τουρκία μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από το Μουντιάλ 2026. Η ήττα με 1-0 από την Παραγουάη, σε συνδυασμό με το αρνητικό αποτέλεσμα της πρεμιέρας απέναντι στην Αυστραλία (2-0), άφησε την ομάδα εκτός συνέχειας της διοργάνωσης, προκαλώντας έντονο προβληματισμό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Νικολό Σιρά, το μέλλον του Βιντσέντσο Μοντέλα στον πάγκο της εθνικής Τουρκίας δεν θεωρείται δεδομένο, με το ενδεχόμενο αποχώρησής του μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων στο Παγκόσμιο Κύπελλο να παραμένει ανοιχτό.

Παρότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση από την τουρκική Ομοσπονδία, έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν τα πρώτα ονόματα που θα μπορούσαν να απασχολήσουν σε περίπτωση αλλαγής στην τεχνική ηγεσία. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Φατίχ Τερίμ.

Ο πολύπειρος τεχνικός αποτελεί μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές του τουρκικού ποδοσφαίρου και συνδέεται διαχρονικά με σημαντικές επιτυχίες της εθνικής ομάδας. Για τον λόγο αυτό, το όνομά του επανέρχεται στο προσκήνιο ως πιθανή επιλογή για την επόμενη ημέρα, εφόσον αποφασιστεί αλλαγή στον πάγκο.

Ο Τερίμ, γνωστός στην Τουρκία με το προσωνύμιο «Αυτοκράτορας», έχει συνδέσει το όνομά του με τη Γαλατασαράι, με την οποία κατέκτησε οκτώ πρωταθλήματα και το Κύπελλο UEFA το 2000. Παράλληλα, ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε την εθνική Τουρκίας μέχρι τα ημιτελικά του Euro 2008, ενώ στην προπονητική του διαδρομή περιλαμβάνονται επίσης η Μίλαν, η Φιορεντίνα και ο Παναθηναϊκός.

Στους «πράσινους» εργάστηκε από τον Δεκέμβριο του 2023 έως τον Μάιο του 2024. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον πάγκο του «τριφυλλιού» καθοδήγησε την ομάδα σε 26 αναμετρήσεις, με απολογισμό 14 νίκες, έξι ισοπαλίες και έξι ήττες, πριν ολοκληρωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών.

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