· Αυστραλία · ΗΠΑ

ΗΠΑ - Αυστραλία: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Δείτε τις επιλογές των Μαουρίσιο Ποτσετίνο και Τόνι Πόποβιτς για την αναμέτρηση μεταξύ Αυστραλίας και ΗΠΑ που ανοίγει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στον Β' Όμιλο του Μουντιαλ 2026.

ΗΠΑ - Αυστραλία: Οι ενδεκάδες του αγώνα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυστραλία και ΗΠΑ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη δεύτερη αγωνιστική του Β' Ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές των δύο προπονητών για τις αρχικές ενδεκάδες.

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ, με τον Κρίστιαν Πούλισιτς να μένει εκτός λόγω προβλήματος στη γάμπα.

Η ενδεκάδα των ΗΠΑ: Φριζ, Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ρέαμ, Ρόμπινσον, Τίλμαν, Άνταμς, Ντεστ, ΜακΚένι, Πέπι, Μπαλογκάν.

Η ενδεκάδα της Αυστραλίας: Μπιτς, Ιταλιάνο, Τσιρτσάτι, Σούταρ, Μπούργκες, Μπος, Ονίλ, Οκόν-Ένγκστλερ, Λέκι, Βελουπιλάι, Τουρέ.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:33 MUNDIAL

ΗΠΑ - Αυστραλία: Με αυτογκόλ ανοίγουν το σκορ οι γηπεδούχοι (video)

22:30 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρκία: Η Φενέρμπαχτσε κατέκτησε το πρωτάθλημα με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς (video)

22:18 SUPER LEAGUE

Τάισον σε Λουτσέσκου: «Μεγάλη μου τιμή που συνεργαστήκαμε - Σε αγαπάω στρατηγέ» (pic)

21:50 MUNDIAL

Live: ΗΠΑ - Αυστραλία

21:49 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Το αποχαιρετιστήριο βίντεο στον Λουτσέσκου - «Ευχαριστούμε Ραζβάν»

21:35 ΣΠΟΡ

Εμμανουήλ Καραλής: Νικητής για δεύτερη φορά σε Diamond League

21:08 MUNDIAL

ΗΠΑ - Αυστραλία: Οι ενδεκάδες του αγώνα

21:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Boxing Day επέστρεψε στο πρόγραμμα της Premier League: Όσα θα δούμε την επομένη των Χριστουγέννων!

20:39 MUNDIAL

«Να αποσυρθεί, είναι εγωιστής»: Εμφύλιος στην Εθνική Πορτογαλίας για τον Κριστιάνο Ρονάλντο (pic)

20:30 SUPER LEAGUE

«Ένα βήμα από το να υπογράψει στον ΠΑΟΚ ο Λίσι»

20:14 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Οι Σκωτσέζοι το... τερμάτισαν κι «εξαφάνισαν» τις μπύρες στη Βοστώνη

20:06 SUPER LEAGUE

«Στο στόχαστρο Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού ο Βίνια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας