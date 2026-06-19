ΗΠΑ - Αυστραλία: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Αυστραλία και ΗΠΑ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη δεύτερη αγωνιστική του Β' Ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές των δύο προπονητών για τις αρχικές ενδεκάδες.

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ, με τον Κρίστιαν Πούλισιτς να μένει εκτός λόγω προβλήματος στη γάμπα.

Η ενδεκάδα των ΗΠΑ: Φριζ, Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ρέαμ, Ρόμπινσον, Τίλμαν, Άνταμς, Ντεστ, ΜακΚένι, Πέπι, Μπαλογκάν.

Η ενδεκάδα της Αυστραλίας: Μπιτς, Ιταλιάνο, Τσιρτσάτι, Σούταρ, Μπούργκες, Μπος, Ονίλ, Οκόν-Ένγκστλερ, Λέκι, Βελουπιλάι, Τουρέ.