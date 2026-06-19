· Πορτογαλία

«Να αποσυρθεί, είναι εγωιστής»: Εμφύλιος στην Εθνική Πορτογαλίας για τον Κριστιάνο Ρονάλντο (pic)

Χαμός με κεντρικό πρόσωπο τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην Πορτογαλία.

«Να αποσυρθεί, είναι εγωιστής»: Εμφύλιος στην Εθνική Πορτογαλίας για τον Κριστιάνο Ρονάλντο (pic)
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Ένα σχόλιο στα social media ήταν αρκετό για να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις γύρω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την Μανταλένα Αραγκάο, σύντροφο του Ζοάο Νέβες.

Η Αραγκάο είχε δημοσιεύσει κοινή φωτογραφία με τον μέσο της Παρί Σεν Ζερμέν από το Parc des Princes, όταν ένας χρήστης σχολίασε: «Το αγόρι σου είναι χαζό, πες του να δίνει την μπάλα στον GOAT μου», αναφερόμενος στον Ρονάλντο μετά την ισοπαλία της Εθνική Πορτογαλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η νεαρή ηθοποιός απάντησε δημόσια, γράφοντας: «Πες στον δικό σου GOAT να αποσυρθεί, είναι πολύ εγωιστής».

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Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έγινε γρήγορα viral, με το στιγμιότυπο να αναπαράγεται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προκαλεί έντονες συζητήσεις μεταξύ των φιλάθλων.

Παρότι η Αραγκάο δεν κατονόμασε ευθέως τον Ρονάλντο, οι περισσότεροι θεώρησαν ότι η αναφορά αφορούσε τον αρχηγό της Πορτογαλίας.

Το περιστατικό έφερε απρόσμενα στο προσκήνιο το ζευγάρι Νέβες–Αραγκάο, με ένα απλό διαδικτυακό σχόλιο να μετατρέπεται σε θέμα συζήτησης στον ποδοσφαιρικό κόσμο.

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