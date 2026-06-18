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Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες του Ελβετία – Βοσνία

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ελβετία και τη Βοσνία.

Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες του Ελβετία – Βοσνία
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Ελβετία και Βοσνία τίθενται αντιμέτωπες σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου του Μουντιάλ και έγιναν γνωστές οι αρχικές εντεκάδες των ομάδων.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ελβετία: Κόμπελ, Βίντμερ, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Φροίλερ, Τζάκα, Έμπισερ, Ρίντερ, Εμπολό, Εντόι

Βοσνία: Βασίλ, Μουχαρέμοβιτς, Κολάσινατς, Ντέντιτς, Κάτιτς, Ταχίροβιτς, Σούνιτς, Μέμιτς, Ντεμίροβιτς, Αλαϊμπέγκοβιτς, Τζέκο

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