Τσεχία - Νότια Αφρική: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Τσεχία και Νότιος Αφρική ανοίγουν την αυλαία της δέυτερης αγωνιστικής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με αμφότερες τις ομάδες να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο τουρνουά.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές οι επιλογές των δύο προπονητών για τις αρχικές ενδεκάδες.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Τσεχία: Κόβαρ, Χόλες, Χρανάτς, Κρέιτσι, Τσούφαλ, Σάντιλεκ, Τσέρβ, Σόικα, Χλόζεκ, Νταρίντα, Σικ

Νότιας Αφρικής: Γουίλιαμς, Μουντό, Οκόν, Εμποκαζί, Μοντιμπά, Εμπαθά, Μοκοένα, Άνταμς, Ρέινερς, Άπόλις, Μασέκο.