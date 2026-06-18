Το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ

Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου συνεχίζεται με το σημερινό πρόγραμμα να περιλαμβάνει τέσσερα ματς, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της πρώτης φάσης. 

Το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ
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Τέσσερα παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων.

Η αρχή γίνεται με την αναμέτρηση Τσεχία – Νότια Αφρική (19:00 ΕΡΤ 2 Σπορ) και οι δύο ομάδες «καίγονται» για τη νίκη, καθώς είχαν ηττηθεί την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου.

Στις 22:00 (ΕΡΤ 2 Σπορ) η Ελβετία αντιμετωπίζει την Βοσνία για τον δεύτερο όμιλο. Οι δύο ομάδες έχουν από έναν βαθμό.

Στη 01:00 (ΕΡΤ 2 Σπορ) είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι Καναδά – Κατάρ για το δεύτερο γκρουπ, με τις δύο ομάδες να έχουν από έναν βαθμό.

Τέλος, στις 04:00 (ΕΡΤ 1) το Μεξικό θ’ αντιμετωπίσει τη Νότια Κορέα για τον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης. Οι δύο ομάδες έχουν από τρεις βαθμούς καθώς είχαν επικρατήσει στα παιχνίδια τους, την πρώτη αγωνιστική του γκρουπ.

Το σημερινό πρόγραμμα:

19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΑΤΛΑΝΤΑ22:00 Ελβετία – Βοσνία (ΕΡΤ2 Σπορ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ01:00 Καναδάς – Κατάρ (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα (ΕΡΤ1)

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Το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ

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