· Αγγλία

Μαγκουάιρ: «Ο Τούχελ είπε ότι δεν μπορεί να μου δώσει δικαιολογία»

Ο Χάρι Μαγκουάιρ σε δηλώσεις του τόνισε πως ο Τόμας Τούχελ δεν είχε δικαιολογία για να τον αφήσει εκτός αποστολής της Εθνικής Αγγλίας για το Μουντιάλ 2026.

Μαγκουάιρ: «Ο Τούχελ είπε ότι δεν μπορεί να μου δώσει δικαιολογία»
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Μία από τις πιο πολυσυζητημένες απουσίες από την αποστολή της Εθνικής Αγγλίας για το Μουντιάλ είναι εκείνη του Χάρι Μαγκουάιρ, με τον έμπειρο αμυντικό να μένει εκτός των επιλογών του Τόμας Τούχελ.

Ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μίλησε για πρώτη φορά σχετικά με τον αποκλεισμό του, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την απόφαση του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «The Rest Is Football», ο Μαγκουάιρ αποκάλυψε πως δεν έλαβε κάποια ξεκάθαρη εξήγηση για την απουσία του από την τελική επιλογή της Εθνικής ομάδας.

Οι δηλώσεις του Μαγκουάιρ:

«Έκανε FaceTime σε όλους. Ήταν μια αρκετά αμήχανη κλήση. Έλαβα ένα μήνυμα που έλεγε "μπορώ να σας μιλήσω περίπου στις 4 μ.μ." Είναι ένας αρκετά ιδιαίτερος τρόπος να το κάνεις και πρέπει να είναι αρκετά δύσκολο γιατί μπορεί να δει τις αντιδράσεις όλων. Είπα αμέσως ότι ήμουν πραγματικά απογοητευμένος. Πίστευα ότι έκανα αρκετά για να είμαι στην ομάδα και σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να βοηθήσω και να έχω ένα ρόλο να παίξω, εντός και εκτός γηπέδου.

Είπε ότι δεν μπορεί να μου δώσει δικαιολογία, αλλά είχε επιλέξει τα τέσσερα παιδιά που τον βοήθησαν στα τελευταία παιχνίδια. Ήταν δύσκολο να το δεχτώ. Πίστευα ότι θα ήμουν στην ομάδα αφού επιλέχθηκα στην προετοιμασία του Μαρτίου υπό τις οδηγίες του για πρώτη φορά. Τα πήγα πολύ καλά και στα δύο παιχνίδια και μετά επέστρεψα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τελείωσα τη σεζόν πολύ δυνατά.

Είμαι 33. Το επόμενο Μουντιάλ, στα 37 μου, μοιάζει πολύ μακρινό. Δεν νομίζω ότι θα αποσυρόμουν από την Αγγλία. Ακόμα νιώθω ότι έχω κάτι να προσφέρω. Θα υπάρξει μια στιγμή και ένα μέρος όπου δεν θα αξίζω να με επιλέξουν, αλλά πιθανότατα δεν θα αποσυρόμουν. Αν είχα άλλη μια συμμετοχή, θα άξιζε τον κόπο».

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