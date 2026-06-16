Τόνι Πόποβιτς: Από τη Super League 2 με την Ξάνθη, στα «σαλόνια» του Μουντιάλ 2026 με την Αυστραλία

Λίγες ώρες μετά τη νίκη της Αυστραλίας με 2-0 επί της Τουρκίας στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το όνομα του Τόνι Πόποβιτς βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης.

Όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο οι «Socceroos» παρουσιάστηκαν στο γήπεδο: οργανωμένοι, πειθαρχημένοι και απόλυτα προσηλωμένοι στο πλάνο τους.

Για το ελληνικό κοινό, ο Πόποβιτς δεν είναι μια άγνωστη φιγούρα. Πριν αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Αυστραλίας το 2024, είχε περάσει από την Ελλάδα ως προπονητής της Ξάνθης, σε μία περίοδο έντονων προκλήσεων για τον σύλλογο, ο οποίος αγωνιζόταν, τότε, στη Super League 2. Η παρουσία του στην ακριτική ομάδα διήρκεσε από το καλοκαίρι του 2020 έως τις αρχές του 2021, αποτελώντας ένα σύντομο αλλά ιδιαίτερο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ο Πόποβιτς, ωστόσο, είχε ήδη χτίσει σημαντικό όνομα πολύ πριν φτάσει στην Ελλάδα. Ως ποδοσφαιριστής φόρεσε τη φανέλα της Αυστραλίας σε 58 διεθνείς αγώνες και συμμετείχε στο Μουντιάλ του 2006, την ιστορική διοργάνωση στην οποία οι Αυστραλοί προκρίθηκαν για πρώτη φορά μετά από 32 χρόνια σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η μετάβασή του στην προπονητική αποδείχθηκε εξίσου επιτυχημένη. Κατέκτησε το AFC Champions League με τους Western Sydney Wanderers το 2014, αναδείχθηκε πολλές φορές κορυφαίος προπονητής στην A-League και δημιούργησε τη φήμη ενός τεχνικού που βασίζει την επιτυχία του στην τακτική συνέπεια και τη συλλογική λειτουργία.

Όταν η Ομοσπονδία της Αυστραλίας του εμπιστεύθηκε την εθνική ομάδα τον Σεπτέμβριο του 2024, η αποστολή ήταν ξεκάθαρη: να οδηγήσει ξανά τους Socceroos σε υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια όχι μόνο εξασφάλισε την πρόκριση στο Μουντιάλ, αλλά παρουσίασε και μία ομάδα με σαφή αγωνιστική ταυτότητα.

Η νίκη απέναντι στην Τουρκία ήταν μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη επιβεβαίωση της δουλειάς του. Παρά το γεγονός ότι η Αυστραλία βρέθηκε για μεγάλα διαστήματα χωρίς την κατοχή της μπάλας, κατάφερε να επιβάλει τον δικό της τρόπο παιχνιδιού και να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα που χαρακτηρίστηκε ως μία από τις εκπλήξεις της πρώτης αγωνιστικής του τουρνουά.

Είκοσι χρόνια μετά τη δική του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο ως ποδοσφαιριστής, ο Τόνι Πόποβιτς επέστρεψε στη διοργάνωση από διαφορετικό ρόλο. Και από έναν πάγκο που κάποτε βρέθηκε στην Ξάνθη, έφτασε να καθοδηγεί την Αυστραλία στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου.