Αποθεώσε Μέσι ο Ντεμπελέ: «Ο καλύτερος παίκτης που έχω δει ποτέ - Η ποιότητά του δεν γερνάει»

Με τα πιο κολακευτικά λόγια μίλησε ο Ουσμάν Ντεμπελέ για τον πρώην συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα, Λιονέλ Μέσι, λίγο πριν από την έναρξη των υποχρεώσεών τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Ο διεθνής εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν, σε δηλώσεις του στη «Marca», χαρακτήρισε τον Μέσι ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή που έχει δει ποτέ, υπογραμμίζοντας ότι η ηλικία δεν έχει επηρεάσει στο ελάχιστο την ποιότητα και την επιρροή του στο παιχνίδι.

«Ο Μέσι είναι ο καλύτερος παίκτης που έχω δει ποτέ. Είναι 38 ετών αλλά εξακολουθεί να είναι φανταστικός και επικίνδυνος. Η ποιότητά του δεν γερνάει ποτέ. Πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί, γιατί ο Λέο μπορεί ακόμη να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντεμπελέ.

Ο Γάλλος άσος, που κατέκτησε πρόσφατα το Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν, ετοιμάζεται για ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση με την εθνική Γαλλίας, έχοντας ως στόχο να οδηγήσει τους «τρικολόρ» σε μία νέα διάκριση.

Παράλληλα, τα λόγια του για τον Μέσι επιβεβαιώνουν τον σεβασμό που εξακολουθεί να απολαμβάνει ο Αργεντινός σούπερ σταρ, ο οποίος παραμένει ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και στα 38 του χρόνια.