Μεξικό - Νότια Αφρική: Οι ενδεκάδες της πρεμιέρας του Μουντιάλ 2026 - Στον πάγκο Πινέδα και Σάντσες

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες για τον αγώνα της πρεμιέρας ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική.

Μεξικό - Νότια Αφρική: Οι ενδεκάδες της πρεμιέρας του Μουντιάλ 2026 - Στον πάγκο Πινέδα και Σάντσες
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Το Μουντιάλ 2026 κάνει σέντρα με το εναρκτήριο παιχνίδι ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.

Σχεδόν μία ώρα πριν από τη σέντρα έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων, με τους «δικούς μας» Πινέδα της ΑΕΚ και Σάντσες του ΠΑΟΚ να βρίσκονται στον πάγκο.

Το Μεξικό ξεκινάει με τους: Ράνχελ, Μόντες, Βάσκεθ, Ρέγιες, Γκαγιάρδο, Λίρα, Φιντάλγκο, Γκουτιέρες, Χιμένεθ, Κουϊνόνιες και Αλβαράδο.

Στον πάγκο είναι οι: Ασεβέδο, Οτσόα, Σάντσες, ΆΛβαρες, Τσάβες, Ρόμο, Πινέδα, Βάργκας, Μόρα, Τσάβες, Βέγκα, Σ. Χιμένεθ. Γκονζάλες, Ουέρτα και Μαρτίνεθ.

Η Νότια Αφρική ξεκινάει με τους: Γουίλιαμς, Μοντίμπα, Εμποκάζι, Σιμπίσι, Μουντάου, Οκόν, Μοκοένα, Σιτόλ, Άνταμς, Φόστερ και Ρέινερς.

Στον πάγκο είναι οι: Τσέιν, Γκος, Ματουλούντι, Ενταμάνε, Καμπίνι, Μαχάνια, Κρος, Εμπαθά, Ζουάνε, Απόλις, Μορέμι, Μοφοκένγκ, Μασέκο, Μακγκόπα και Σεμπελέλε.

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