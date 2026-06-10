Προκαλεί το Charlie Hebdo: «Γαλλία ολέ, για το Μουντιάλ της παιδοφιλίας»

Στα… κάγκελα βρίσκονται άπαντες στη Γαλλία μετά τη δημοσιοποίηση του σημερινού εξωφύλλου του σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo.

Ο προκλητικός τίτλος του περιοδικού «Γαλλία ολέ, για το Μουντιάλ της παιδοφιλίας» όχι μόνο δεν πέρασε απαρατήρητος, αλλά έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων σε όλη τη χώρα.

Στο εξώφυλλο λοιπόν φαίνεται ένας άνδρας, ο οποίος φοράει τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας για το Μουντιάλ 2026 και σηκώνει ένα τρόπαιο με τη μορφή παιδιού με ανοιχτά πόδια, το οποίο συνοδεύεται από το «Γαλλία ολέ, για το Μουντιάλ της παιδοφιλίας».

Με τον τρόπο αυτό το σατιρικό περιοδικό θέλει να δώσει έμφαση στη δολοφονία της νεαρής Λιάνα που έχει γίνει εθνικό ζήτημα στη Γαλλία και έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από πλευράς απλού κόσμου για το εάν και κατά πόσο είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη της χώρας.