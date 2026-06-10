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Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: «Εμφύλιος» για Μακούμπου - Οι αναφορές στην Τουρκία

Στο στόχαστρο των δύο ελληνικών ομάδων φέρεται να βρίσκεται ο Αντουάν Μακούμπου της Σαμσουνσπόρ, σύμφωνα με πληροφορίες από την Τουρκία.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: «Εμφύλιος» για Μακούμπου - Οι αναφορές στην Τουρκία
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Ο Αντουάν Μακούμπου φέρεται να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο του Παναθηναϊκού όσο και του ΠΑΟΚ, με τουρκικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των δύο συλλόγων για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα «samsunhaber», ο 27χρονος μέσος από το Κονγκό έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στη Σαμσουνσπόρ, τραβώντας την προσοχή δύο από τις πιο ισχυρές ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι τόσο οι «πράσινοι» όσο και ο «Δικέφαλος του Βορρά» εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του και αναμένεται να κινηθούν προς τη διοίκηση της τουρκικής ομάδας, καταθέτοντας προτάσεις με στόχο να αποσπάσουν τη θετική απάντηση για τη μεταγραφή.

Παράλληλα, σημειώνεται πως η Σαμσουνσπόρ δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να παραχωρήσει εύκολα τον ποδοσφαιριστή, καθώς ο Μακούμπου δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, οι διοικούντες του συλλόγου θα εξετάσουν το ενδεχόμενο πώλησης μόνο εφόσον υπάρξει πρόταση που θα ανταποκρίνεται στις υψηλές οικονομικές απαιτήσεις τους.

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