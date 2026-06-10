Παναθηναϊκός AKTOR: Απαλλάχθηκε ο Αταμάν επειδή έβγαλε το… σακάκι

Απαλλαγή για τον Εργκίν Αταμάν και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αποφάσισε ο αθλητικός δικαστής, μετά την κλήση σε απολογία του Τούρκου τεχνικού για περιστατικό που σημειώθηκε στον τρίτο τελικό της σειράς.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR βρέθηκε στο επίκεντρο καθώς θεωρήθηκε ότι παραβίασε τους κανονισμούς του πρωταθλήματος, όταν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στο ΣΕΦ έβγαλε το σακάκι του λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στο γήπεδο.

Η συγκεκριμένη ενέργεια αξιολογήθηκε ως πιθανή παράβαση των κανονισμών που αφορούν την εικόνα και την παρουσία των προπονητών κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ωστόσο, μετά την εξέταση της υπόθεσης, ο αθλητικός δικαστής αποφάσισε να απαλλάξει τόσο τον Αταμάν όσο και την «πράσινη» ΚΑΕ από οποιαδήποτε ποινή.

Την ίδια ώρα, πρόστιμο ύψους 2.800 ευρώ επιβλήθηκε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για υβριστικά συνθήματα που καταγράφηκαν από την εξέδρα των φιλάθλων των Πειραιωτών κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού.

Αναλυτικά, στις αποφάσεις αναφέρονται:

121/10.06.2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων που δεν είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τηΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) που διεξήχθη στις 08.06.2026.

120/10.06.2026 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

1. Απαλλάσσεται ο Εργκίν Αταμάν, προπονητής της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), στον αγώνα που διεξήχθη στις 08.06.2026 με την ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) για το παράπτωμα της μη ευπρεπούς ενδυμασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

2. Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το παράπτωμα της μη ευπρεπούς ενδυμασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του προπονητή της στον ίδιο ως άνω αγώνα.