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Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι επέστρεψε με γκολ και ρεκόρ στην πρόβα τζενεράλε της Αργεντινής (vid)

Η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Ισλανδίας, στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι επέστρεψε με γκολ και ρεκόρ στην πρόβα τζενεράλε της Αργεντινής (vid)
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Με μια ανανεωμένη αρχική ενδεκάδα και τον Λιονέλ Μέσι να επιστρέφει στη δράση, η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή νίκησε την Ισλανδία με 3-0, στον τελευταίο φιλικό αγώνα προετοιμασίας ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Σε ένα κατάμεστο στάδιο, στο Όμπερν της Αλαμπάμα, όπου η καταρρακτώδης βροχή παραλίγο να οδηγήσει στην ακύρωση της αναμέτρησης, ο «pulga» έπαιξε περίπου είκοσι λεπτά και ήταν ο ηγέτης της «αλμπισελέστε».

Ο Μέσι σκόραρε με πέναλτι, που κέρδισε ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ, αμέσως μετά την είσοδό του ως αλλαγή (2-0, 72ο λεπτό) και συμμετείχε στο τρίτο γκολ, που πέτυχε ο Τιάγκο Αλμάντα (86ο λεπτό).

Έχοντας μείνει εκτός για πάνω από δύο εβδομάδες με τραυματισμό στον αριστερό Αχίλλειο τένοντα που υπέστη ενώ αγωνιζόταν για την Ίντερ Μαϊάμι, ο 38χρονος Μέσι αγωνίσθηκε για 199η φορά με την εθνική Αργεντινής, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Μάλιστα, αυτό ήταν το 117ο γκολ του, με το οποίο έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος.

Στο πρώτο ημίχρονο, ο νεαρός μέσος της Στρασμπούρ, Βαλεντίν Μπάρκο πανηγύρισε το δεύτερο διεθνές γκολ του με σουτ στο όγδοο λεπτό, ενώ η Ισλανδία έχασε μία πολύ καλή ευκαιρία (4`) με τον Ελερτσον να στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Ρούλι.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος μπήκε στο ημίχρονο, συμμετείχε για άλλη μια φορά σε όλες τις κρίσιμες στιγμές, μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση εναντίον της Ονδούρας (ένα γκολ, μία ασίστ).

Ο επιθετικός της Ίντερ έφθασε κοντά στο να σκοράρει ξανά, αλλά δεν κατάφερε να βρει την μπάλα από την σέντρα του Νίκο Παζ (58`) και στην συνέχεια είχε προσπάθεια στο δοκάρι (66`).

Δείτε τα highlights του ματς:

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Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι επέστρεψε με γκολ και ρεκόρ στην πρόβα τζενεράλε της Αργεντινής (vid)

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