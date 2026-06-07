Ο Ντεσάμπ όρισε τα φαβορί του Μουντιάλ

Πέντε ημέρες απομένουν για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Πρόκειται για την τελευταία διοργάνωση, που η εθνική Γαλλίας θα βρεθεί στην κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή με τον Ντιντιέ Ντεσάμπ στην άκρη του πάγκου, καθώς μετά από 14 χρόνια θητείας, ο 57χρονος προπονητής θ' αποχωρήσει από τους «πετεινούς».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ιταλική εφημερίδα «La Gazzetta dello Sport», ο έμπειρος τεχνικός απάντησε στο αναπόφευκτο ερώτημα σχετικά με το εάν οι «τρικολόρ», είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

«Η Γαλλία, το φαβορί; Ένα από τα φαβορί. Αλλά η λέξη «φαβορί» δεν είναι ταμπού. Αυτό το καθεστώς είναι λογικό και θεμιτό, καθώς εξαρτάται από όσα έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής, την ποιότητα των παικτών και την κατάταξή μας στην FIFA, όπου βρισκόμαστε ανάμεσα στις τρεις πρώτες από το 2018», επεσήμανε ο «DD» και πρόσθεσε:

«Το σημαντικό δεν είναι να υποθέτουμε ότι όλα είναι δεδομένα, ούτε ότι έχουμε μια εγγυημένη θέση στον τελικό στις 19 Ιουλίου. Θα υπάρξουν δύσκολες στιγμές κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η φιλοδοξία είναι σημαντική, αλλά στο υψηλότερο επίπεδο, δεν υπάρχει... έλεος για κανέναν. Το βιώσαμε αυτό κατά την διάρκεια του Euro εναντίον της Ελβετίας. Τα άλλα φαβορί; Η Ισπανία, που με τον Λουίς ντε λα Φουέντε, έχει προσθέσει ταχύτητα στην κατοχή της μπάλας. Η Γερμανία, ένα σπουδαίο ποδοσφαιρικό έθνος, για την ποιότητα των παικτών της. Ακριβώς όπως η Αγγλία του Τούχελ, την οποία θαυμάζω πολύ. Η Πορτογαλία, που δεν πρέπει να υποτιμάται. Η Αργεντινή και η Βραζιλία. Και γιατί όχι το Μαρόκο, που βελτιώνεται συνεχώς».