Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: «Κόπηκε» ο Ευαγγέλου από τη FIFA - Η λίστα των διαιτητών

Η FIFA ανακοίνωσε τους 50 διαιτητές που θα σφυρίξουν στο Μουντιάλ 2026, με τη λίστα να περιλαμβάνει τους κορυφαίους ρέφερι από όλο τον κόσμο, αλλά χωρίς ελληνική εκπροσώπηση.

Παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν, η Ελλάδα δεν θα έχει παρουσία στη μεγάλη διοργάνωση ούτε σε επίπεδο διαιτησίας, καθώς κανένας Έλληνας διαιτητής δεν συμπεριλήφθηκε στις τελικές επιλογές της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Ο μοναδικός εκπρόσωπος που βρισκόταν σε τροχιά για να δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ ήταν ο Άγγελος Ευαγγέλου, ωστόσο τελικά δεν κατάφερε να περάσει το τελικό στάδιο αξιολόγησης και έμεινε εκτός λίστας. Έτσι, η ελληνική διαιτησία θα απουσιάζει από τη διοργάνωση, σε ένα ακόμη μεγάλο διεθνές ποδοσφαιρικό ραντεβού.

Συνοπτικά, οι διαιτητές:

UEFA (15): Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία), Άντονι Τέιλορ (Αγγλία), Φρανσουά Τετιξιέ (Γαλλία), Κλεμέν Τουρπέν (Γαλλία), Φέλιξ Ζβάιερ (Γερμανία), Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία), Ντάνι Μάκελι (Ολλανδία), Έσπεν Έσκας (Νορβηγία), Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία), Ζοάο Πινέιρο (Πορτογαλία), Ίστβαν Κόβατς (Ρουμανία), Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία), Αλεχάντρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ (Ισπανία), Γκλεν Νίμπεργκ (Σουηδία) και Σάντρο Σέρερ (Ελβετία).

AFC (7): Άνταμ Μακαντμεχ (Ιορδανία), Νιγκ Μα (Κίνα), Αλιρέζα Φαγκανί (Αυστραλία), Γιουσούκε Αράκι (Ιαπωνία), Αμπντουλραχμάν Αλ Γιασίμ (Κατάρ), Καλίντ Αλ Τουραίς (Σαουδική Αραβία) και Ιγκρίτζ Ταντάσεφ (Ουζμπεκιστάν).

CAF (9): Μουσταφά Γκορμπάλ (Αλγερία), Πιερ Άτσο (Γκαμπόν), Αμίν Μοχάμεντ (Αίγυπτος), Τζαλάλ Τζαγέντ (Μαρόκο), Νταχάνε Μπείντα (Μαυριταρία), Ομάρ Αμπντουλκαντίρ (Σομαλία), Αμπονγκίλε Τομ (Νότια Αφρική).

CONCACAF (9): Ντρό Φίσερ (Καναδάς), Χουάν Καλντερόν (Κόστα Ρίκα), Σαίντ Μαρτίνες (Ονδούρα), Οσάν Νασιόν (Τζαμάικα), Σέζαρ Ράμος (Μεξικό), Κάτια Γκαρσία (Μεξικό), Ιβάν Μπάρτον (Ελ Σαλβαδόρ), Ισμαίλ Ίλφαθ (ΗΠΑ), Τόρι Πένσο (ΗΠΑ).

CONMEBOL (12): Γιαέλ Φάλκον Πέρες (Αργεντινή), Ντάριο Ερέρα (Αργεντινή), Φακούντο Τέγιο (Αργεντινή), Ραμόν Αμπάτι (Βραζιλία), Ραφαέλ Κλάους (Βραζιλία), Γουίλτον Σαμπάϊο (Βραζιλία), Κριστιάν Γκαράι (Χιλή), Αντρές Ρόχας (Κολομβία), Χουάν Γκάμπριελ Μπενίτες (Παραγουάη), Κέβιν Ορτέγκα (Περού), Γκουστάβο Τεχέρα (Ουρουγουάη), Χεσούς Βαλενσουέλα (Βενεζουέλα).