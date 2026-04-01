Οι δώδεκα όμιλοι του Μουντιάλ 2026 και το πρόγραμμα των αγώνων

Έτσι διαμορφώθηκαν οι δώδεκα όμιλοι του Μουντιάλ 2026 που θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου στο Μεξικό.

Στις 11 Ιουνίου το Μουντιάλ 2026 κάνει πρεμιέρα στα γήπεδα του Μεξικού και οι 48 ομάδες που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση, θα είναι σε 12 ομίλους.

Οι δώδεκα όμιλοι του Μουντιάλ 2026

1ος Όμιλος

Μεξικό

Νότια Αφρική

Νότια Κορέα

Τσεχία

2ος Όμιλος

Καναδάς

Βοσνία

Κατάρ

Ελβετία

3ος Όμιλος

Βραζιλία

Μαρόκο

Αϊτή

Σκωτία

4ος Όμιλος

ΗΠΑ

Παραγουάη

Αυστραλία

Τουρκία

5ος Όμιλος

Γερμανία

Κουρασάο

Ακτή Ελεφαντοστού

Εκουαδόρ

6ος Όμιλος

Ολλανδία

Ιαπωνία

Σουηδία

Τυνησία

7ος Όμιλος

Βέλγιο

Αίγυπτος

Ιράν

Νέα Ζηλανδία

8ος Όμιλος

Ισπανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Σαουδική Αραβία

Ουρουγουάη

9ος Όμιλος

Γαλλία

Σενεγάλη

Ιράκ/Βολιβία

Νορβηγία

10ος Όμιλος

Αργεντινή

Αλγερία

Αυστρία

Ιορδανία

11ος Όμιλος

Πορτογαλία

Κονγκό/Τζαμάικα

Ουζμπεκιστάν

Κολομβία

12ος Όμιλος

Αγγλία

Κροατία

Γκάνα

Παναμάς

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026:

1ος Όμιλος

11 Ιουνίου

22:00 – Μεξικό vs Νότια Αφρική (Μέξικο Σίτι)

12 Ιουνίου

05:00 – Νότια Κορέα vs Τσεχία (Γουαδαλαχάρα)

18 Ιουνίου

19:00 – Τσεχία vs Νότια Αφρική (Ατλάντα)

19 Ιουνίου

04:00 – Μεξικό vs Νότια Κορέα (Γουαδαλαχάρα)

25 Ιουνίου

04:00 – Νότια Αφρική vs Νότια Κορέα (Μοντερέι)

04:00 – Τσεχία vs Μεξικό (Μέξικο Σίτι)

2ος Όμιλος

12 Ιουνίου

22:00 – Καναδάς vs Βοσνία (Τορόντο)

13 Ιουνίου

22:00 – Κατάρ vs Ελβετία (Σαν Φρανσίσκο)

18 Ιουνίου

22:00 – Ελβετία vs Βοσνία (Λος Άντζελες)

01:00 – Καναδάς vs Κατάρ (Βανκούβερ)

24 Ιουνίου

22:00 – Ελβετία vs Καναδάς (Βανκούβερ)

22:00 – Κατάρ - Βοσνία (Σιάτλ)

3ος Όμιλος

13 Ιουνίου

01:00 – Βραζιλία vs Μαρόκο(Νιου Τζέρσεϊ)

14 Ιουνίου

04:00 – Αϊτή vs Σκωτία (Βοστώνη)

19 Ιουνίου

01:00 – Σκωτία vs Μαρόκο (Βοστώνη)

20 Ιουνίου

04:00 – Βραζιλία vs Αϊτή (Φιλαδέλφεια)

24 Ιουνίου

01:00 – Μαρόκο vs Αϊτή (Ατλάντα)

01:00 – Σκωτία vs Βραζιλία (Μαϊάμι)

4ος Όμιλος

13 Ιουνίου

04:00 – ΗΠΑ vs Παραγουάη (Λος Άντζελες)

07:00 – Αυστραλία vs Τουρκία (Βανκούβερ)

19 Ιουνίου

07:00 – Τουρκία vs Παραγουάη (Σαν Φρανσίσκο)

22:00 – ΗΠΑ vs Αυστραλία (Σιάτλ)

26 Ιουνίου

05:00 – Παραγουάη vs Αυστραλία (Σαν Φρανσίσκο)

05:00 – Τουρκία vs ΗΠΑ (Λος Άντζελες)

5ος Όμιλος

14 Ιουνίου

20:00 – Γερμανία vs Κουρασάο (Χιούστον)

15 Ιουνίου

02:00 – Ακτή Ελεφαντοστού vs Εκουαδόρ (Φιλαδέλφεια)

20 Ιουνίου

23:00 – Γερμανία vs Ακτή Ελεφαντοστού (Τορόντο)

21 Ιουνίου

03:00 – Εκουαδόρ vs Κουρασάο (Κάνσας)

25 Ιουνίου

23:00 – Κουρασάο vs Ακτή Ελεφαντοστού (Φιλαδέλφεια)

23:00 – Εκουαδόρ vs Γερμανία (Νιου Τζέρσεϊ)

6ος Όμιλος

14 Ιουνίου

23:00 – Ολλανδία vs Ιαπωνία (Ντάλας)

15 Ιουνίου

05:00 – Σουηδία vs Τυνησία (Μοντερέι)

20 Ιουνίου

07:00 – Τυνησία vs Ιαπωνία (Μοντερέι)

20:00 – Ολλανδία vs Σουηδία (Χιούστον)

26 Ιουνίου

02:00 – Ιαπωνία vs Σουηδία (Ντάλας)

02:00 – Τυνησία vs Ολλανδία (Κάνσας)

7ος Όμιλος

15 Ιουνίου

22:00 – Βέλγιο vs Αίγυπτος (Σιάτλ)

16 Ιουνίου

04:00 – Ιράν vs Νέα Ζηλανδία (Λος Άντζελες)

21 Ιουνίου

22:00 – Βέλγιο vs Ιράν (Λος Άντζελες)

22 Ιουνίου

04:00 – Νέα Ζηλανδία vs Αίγυπτος (Βανκούβερ)

27 Ιουνίου

06:00 – Αίγυπτος vs Ιράν (Σιάτλ)

06:00 – Νέα Ζηλανδία vs Βέλγιο (Βανκούβερ)

8ος Όμιλος

15 Ιουνίου

19:00 – Ισπανία vs Πράσινο Ακρωτήρι (Ατλάντα)

01:00 – Σαουδική Αραβία vs Ουρουγουάη (Μαϊάμι)

21 Ιουνίου

19:00 – Ισπανία vs Σαουδική Αραβία (Ατλάντα)

01:00 – Ουρουγουάη vs Πράσινο Ακρωτήρι (Μαϊάμι)

27 Ιουνίου

03:00 – Πράσινο Ακρωτήρι vs Σαουδική Αραβία (Χιούστον)

03:00 – Ουρουγουάη vs Ισπανία (Γουαδαλαχάρα)

9ος Όμιλος

16 Ιουνίου

22:00 – Γαλλία vs Σενεγάλη (Νιου Τζέρσεϊ)

01:00 –Ιράκ/Βολιβία vs Νορβηγία (Βοστώνη)

22 Ιουνίου

00:00 – Γαλλία vs Ιράκ/Βολιβία (Φιλαδέλφεια)

23 Ιουνίου

03:00 – Νορβηγία vs Σενεγάλη (Νιου Τζέρσεϊ)

26 Ιουνίου

22:00 – Νορβηγία vs Γαλλία (Βοστώνη)

22:00 – Σενεγάλη vs Ιράκ/Βολιβία (Τορόντο)

10ος Όμιλος

17 Ιουνίου

04:00 – Αργεντινή vs Αλγερία (Κάνσας)

07:00 – Αυστρία vs Ιορδανία (Σαν Φρανσίσκο)

22 Ιουνίου

20:00 – Αργεντινή vs Αυστρία (Ντάλας)

23 Ιουνίου

06:00 – Ιορδανία vs Αλγερία (Σαν Φρανσίσκο)

28 Ιουνίου

05:00 – Αλγερία vs Αυστρία (Κάνσας)

05:00 – Ιορδανία vs Αργεντινή (Ντάλας)

11ος Όμιλος

17 Ιουνίου

20:00 – Πορτογαλία vs Κονγκό/Τζαμάικα (Χιούστον)

18 Ιουνίου

05:00 – Ουζμπεκιστάν vs Κολομβία (Μέξικο Σίτι)

23 Ιουνίου

20:00 – Πορτογαλία vs Ουζμπεκιστάν (Χιούστον)

24 Ιουνίου

05:00 – Κολομβία vs Κονγκό/Τζαμάικα (Γουαδαλαχάρα)

28 Ιουνίου

02:30 – Κολομβία vs Πορτογαλία (Μαϊάμι)

02:30 – Κονγκό/Τζαμάικα (Ατλάντα)

12ος Όμιλος

17 Ιουνίου

23:00 – Αγγλία vs Κροατία (Ντάλας)

18 Ιουνίου

02:00 – Γκάνα vs Παναμάς (Τορόντο)

23 Ιουνίου

23:00 – Αγγλία vs Γκάνα (Βοστώνη)

24 Ιουνίου

02:00 – Παναμάς vs Κροατία (Τορόντο)

27 Ιουνίου

00:00 – Κροατία vs Γκάνα (Φιλαδέλφεια)

00:00 – Παναμάς vs Αγγλία (Νιου Τζέρσεϊ)

Οι ημερομηνίες των αγώνων στο Μουντιάλ 2026

Φάση Ομίλων: 11-27 Ιουνίου

Φάση των «32»: 28 Ιουνίου - 3 Ιουλίου

Φάση των «16»: 4-7 Ιουλίου

Προημιτελικά: 9-11 Ιουλίου

Ημιτελικά: 14-15 Ιουλίου

Μικρός τελικός: 18 Ιουλίου

Τελικός: 19 Ιουλίου

Εκκρεμεί η έκβαση των ζευγαριών Κονγκό-Τζαμάικα και Ιράκ-Βολιβία.