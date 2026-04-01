Μουντιάλ 2026: H Βοσνία έστειλε την Ιταλία σπίτι της - Τουρκία, Σουηδία και Τσεχία στην τελική φάση

Οnsports Team

Η Βοσνία πέταξε εκτός Μουντιάλ την Ιταλία, επικρατώντας στα πέναλτι, όπως και η Τσεχία κόντρα στη Δανία - Μετά από 24 χρόνια η Τουρκία επιστρέφει σε τελική φάση, ενώ ο Βίκτορ Γκιόκερες έστειλε τη Σουηδία στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη.

Η Τουρκία μετά το 2002 και την τρίτη θέση που είχε πάρει στη διοργάνωση της Άπω Ανατολής, δεν είχε καταφέρει να βρεθεί ξανά σε τελική φάση του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη.

Μέχρι το βράδυ της 31ης Μαρτίου, όπου η ομάδα του Βιτσέντσο Μοντέλα πήρε το «διπλό» στην Πρίστινα επί του Κόσοβου με 1-0 και μετά από 24 χρόνια θα βρεθεί ξανά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, μη επιτρέποντας στους γηπεδούχους να κάνουν μία ακόμη υπέρβαση και να βρεθούν σε μία τέτοια διοργάνωση για πρώτη φορά στην Ιστορία τους.

Δύο λεπτά πριν από το 90' ο Βίκτορ Γκιόκερες «έγραψε» το τελικό 3-2 στο ματς της Σουηδίας με την Πολωνία στη Στοκχόλμη και παράλληλα έστειλε τους Σκανδιναβούς στους τελικούς του Μουντιάλ, μετά από ένα πραγματικό θρίλερ.

Δύο φορές προηγήθηκε η ομάδα του Γκρέιαμ Πότερ στο ματς, αλλά οι Πολωνοί «απάντησαν» ισάριθμες με τον σέντερ φορ του Παναθηναϊκού, Κάρολ Σφιντέρσκι, να ισοφαρίζει στο ξεκίνημα του β' μέρους σε 2-2. Κι ενώ όλα έδειχναν... παράταση, ο σέντερ φορ της Άρσεναλ κατάφερε στο 88' να στείλει την μπάλα στα δίχτυα μετά από ένα μπαράζ χαμένων ευκαιριών (και δοκάρι) των γηπεδούχων.

Ακόμα ένα ιστορικό κάζο για την Ιταλία, η οποία έμεινε εκτός Μουντιάλ για τρίτη συνεχόμενη φορά, με την Βοσνία να παίρνει το εισιτήριο της πρόκρισης στα τελικά της διοργάνωσης για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 2014.

Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο προηγήθηκε νωρίς, αλλά έμεινε με 10 παίκτες, δέχθηκε το γκολ της ισοφάρισης στο 79' και εντέλει λύγισε στα πέναλτι με 4-1, με μοιραίους τους Εσπόζιτο και Κριστάντε.

Στη διαδικασία των πέναλτι κρίθηκε η πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ για Τσεχία και Δανία, με τους Τσέχους να είναι πιο ψύχραιμοι, πιο πνευματικά έτοιμοι και να επικρατούν με 3-1 στη «ρώσικη ρουλέτα», μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και το 2-2 της παράτασης.

Σε μία σπουδαία αναμέτρηση, η οποία είχε πολλές φάσεις και καλό ρυθμό, η Δανία ήταν αυτή που βρέθηκε περισσότερες φορές σε «θέση βολής», όμως ο Κοβάρ έκανε πολύ καλό παιχνίδι και με κρίσιμες αποκρούσεις κράτησε «όρθια» την Τσεχία.

Τα αποτελέσματα των τελικών playoffs πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026 για την Ευρωπαϊκή Ζώνη:

Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Ιταλία 4-1 πέν. (1-1 κ.δ. και παρ.)

Σουηδία- Πολωνία 3-2

Κόσσοβο- Τουρκία 0-1

Τσεχία-Δανία 3-1 πέν. (1-1 κ.δ. και 2-2 παρ.)