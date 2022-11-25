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Μουντιάλ 2022: Γκέλα για Ολλανδία, Αγγλία - Το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου
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Onsports Team 25 Νοεμβρίου 2022, 23:35
MUNDIAL

Μουντιάλ 2022: Γκέλα για Ολλανδία, Αγγλία - Το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Μουντιάλ 2022: Τα αποτελέσματα, οι βαθμολογίες και το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 στο Κατάρ.

 

Στον 1ο όμιλο δεν ξεκαθάρισε κάποιο εισιτήριο για τους «16», αλλά ο αποκλεισμός του Κατάρ από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Το Κατάρ έχασε 3-1 από τη Σενεγάλη και δεν έχει ελπίδες πρόκρισης, όντας η δεύτερη οικοδέσποινα χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τη Νότια Αφρική, που δεν παίρνει την πρόκριση από τη φάση των ομίλων.

Για τις δύο θέσεις των «16» θα παλέψουν Ολλανδία, Ισημερινός και Σενεγάλη, με τις δυο πρώτες να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1, για τη 2η αγωνιστική.

Στον 2ο όμιλο, τα πράγματα περιπλέχτηκαν, καθώς το Ιράν με τρομερή εμφάνιση λύγισε την Ουαλία στο φινάλε, με σκορ 2-0. Και τα δύο γκολ μπήκαν στις καθυστερήσεις και οι Ιρανοί πανηγύρισαν έξαλλα την πρώτη τους νίκη σε τελική φάση Μουντιάλ.

Το ματς Αγγλία και ΗΠΑ υποσχόταν γκολ και θέαμα, αλλά έληξε τελικά ισόπαλο χωρίς τέρματα. Οι Άγγλοι δεν έπιασαν καλή απόδοση και ήταν κουρασμένοι, ενώ οι Αμερικανοί εμφανίστηκαν διαβασμένοι και ήταν και πιο απειλητικοί κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
20/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΚΑΤΑΡ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 0-2
21/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0-2
25/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΚΑΤΑΡ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ 1-3
25/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 1-1
29/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΑΡ 17:00
29/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ 17:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 1ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Ολλανδία

3-1

4

Ισημερινός

3-1

4

Σενεγάλη

3-3

3

Κατάρ

1-5

0   
Β' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
21/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΑΓΓΛΙΑ-ΙΡΑΝ 6-2
21/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΗΠΑ-ΟΥΑΛΙΑ 1-1
25/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΥΑΛΙΑ-ΙΡΑΝ 0-2
25/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΑΓΓΛΙΑ-ΗΠΑ 0-0
29/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΥΑΛΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ 21:00
29/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΙΡΑΝ-ΗΠΑ 21:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 2ου ΟΜΙΛΟΥ

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Αγγλία

6-2

4

Ιράν

4-6

3

ΗΠΑ

1-1

2

Ουαλία

1-3

1
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
22/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 1-2
22/11 STADIUM 974
DOHA		 ΜΕΞΙΚΟ-ΠΟΛΩΝΙΑ 0-0
26/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 15:00
26/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΜΕΞΙΚΟ 21:00
30/11 STADIUM 974
DOHA		 ΠΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 21:00
30/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ 21:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 3ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Σαουδική Αραβία

2-1

3

Μεξικό

0-0

1

Πολωνία

0-0

1

Αργεντινή

1-2

0   
Δ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
22/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΔΑΝΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ 0-0
22/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΓΑΛΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 4-1
26/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 12:00
26/11 STADIUM 974
DOHA		 ΓΑΛΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ 18:00
30/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ 17:00
30/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ 17:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Γαλλία

4-1

3

Δανία

0-0

1

Τυνησία

0-0

1

Αυστραλία

1-4

0   

Ε' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
23/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ 1-2
23/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 7-0
27/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΙΑΠΩΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 12:00
27/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21:00
01/12 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΙΑΠΩΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ 21:00
01/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 5ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Ισπανία

7-0

3

Ιαπωνία

2-1

3

Γερμανία

1-2

0

Κόστα Ρίκα

0-7

0   
ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
23/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΜΑΡΟΚΟ-ΚΡΟΑΤΙΑ 0-0
23/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΒΕΛΓΙΟ-ΚΑΝΑΔΑΣ 1-0
27/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΒΕΛΓΙΟ-ΜΑΡΟΚΟ 15:00
27/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΚΡΟΑΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ 18:00
01/12 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΚΡΟΑΤΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ 17:00
01/12 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΑΡΟΚΟ

17:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 6ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Βέλγιο

 1-0

Κροατία

0-0

1

Μαρόκο

0-0

1

Καναδάς

0-1

0   

Ζ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
24/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ 1-0
24/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ 2-0
28/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΣΕΡΒΙΑ 12:00
28/11 STADIUM 974
DOHA		 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ 18:00
02/12 STADIUM 974
DOHA		 ΣΕΡΒΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ 21:00
02/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ 21:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 7ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Βραζιλία

2-0

3

Ελβετία

1-0

3

Καμερούν

0-1

0

Σερβία

0-2

0   
Η' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
24/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ 0-0
24/11 STADIUM 974
DOHA		 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ 3-2
28/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 Ν. ΚΟΡΕΑ-ΓΚΑΝΑ 15:00
28/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 21:00
02/12 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΓΚΑΝΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 17:00
02/12 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 Ν. ΚΟΡΕΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 17:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 8ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Πορτογαλία

3-2

3

Ν. Κορέα

0-0

1

Ουρουγουάη

0-0

1

Γκάνα

2-3

0   
ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
03/12 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 Α1 - Β2 (49) 17:00
03/12 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 Γ1 - Δ2 (50) 21:00
04/12 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 Δ1 - Γ2 (52) 17:00
04/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 Β1 - Α2 (51) 21:00
05/12 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 Ε1 - ΣΤ2 (53) 17:00
05/12 STADIUM 974
DOHA		 Ζ1 - Η2 (54) 21:00
06/12 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΣΤ1 - Ε2 (55) 17:00
06/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 Η1 - Ζ2 (56) 21:00
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
09/12 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΝΙΚΗΤΗΣ 53 - ΝΙΚΗΤΗΣ 54 (58) 17:00
09/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΝΙΚΗΤΗΣ 49 - ΝΙΚΗΤΗΣ 50 (57) 21:00
10/12 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΝΙΚΗΤΗΣ 55 - ΝΙΚΗΤΗΣ 56 (60) 17:00
10/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΝΙΚΗΤΗΣ 51 - ΝΙΚΗΤΗΣ 52 (59) 21:00
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
13/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΝΙΚΗΤΗΣ 57 - ΝΙΚΗΤΗΣ 58 (61) 21:00
14/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΝΙΚΗΤΗΣ 59 - ΝΙΚΗΤΗΣ 60 (21) 21:00
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
17/12 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 61 - ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 62 17:00
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
18/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΝΙΚΗΤΗΣ 61 - ΝΙΚΗΤΗΣ 62 17:00

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