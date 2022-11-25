Μουντιάλ 2022: Γκέλα για Ολλανδία, Αγγλία - Το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Μουντιάλ 2022: Τα αποτελέσματα, οι βαθμολογίες και το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 στο Κατάρ.
Στον 1ο όμιλο δεν ξεκαθάρισε κάποιο εισιτήριο για τους «16», αλλά ο αποκλεισμός του Κατάρ από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Το Κατάρ έχασε 3-1 από τη Σενεγάλη και δεν έχει ελπίδες πρόκρισης, όντας η δεύτερη οικοδέσποινα χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τη Νότια Αφρική, που δεν παίρνει την πρόκριση από τη φάση των ομίλων.
Για τις δύο θέσεις των «16» θα παλέψουν Ολλανδία, Ισημερινός και Σενεγάλη, με τις δυο πρώτες να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1, για τη 2η αγωνιστική.
Στον 2ο όμιλο, τα πράγματα περιπλέχτηκαν, καθώς το Ιράν με τρομερή εμφάνιση λύγισε την Ουαλία στο φινάλε, με σκορ 2-0. Και τα δύο γκολ μπήκαν στις καθυστερήσεις και οι Ιρανοί πανηγύρισαν έξαλλα την πρώτη τους νίκη σε τελική φάση Μουντιάλ.
Το ματς Αγγλία και ΗΠΑ υποσχόταν γκολ και θέαμα, αλλά έληξε τελικά ισόπαλο χωρίς τέρματα. Οι Άγγλοι δεν έπιασαν καλή απόδοση και ήταν κουρασμένοι, ενώ οι Αμερικανοί εμφανίστηκαν διαβασμένοι και ήταν και πιο απειλητικοί κατά τη διάρκεια του αγώνα.
|Α' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|20/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΚΑΤΑΡ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
|0-2
|21/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ
|0-2
|25/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΚΑΤΑΡ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ
|1-3
|25/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
|1-1
|29/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΑΡ
|17:00
|29/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ
|17:00
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 1ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Ολλανδία
|
3-1
|
4
|
Ισημερινός
|
3-1
|
4
|
Σενεγάλη
|
3-3
|
3
|
Κατάρ
|
1-5
|
0
|Β' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|21/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΑΓΓΛΙΑ-ΙΡΑΝ
|6-2
|21/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΗΠΑ-ΟΥΑΛΙΑ
|1-1
|25/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΟΥΑΛΙΑ-ΙΡΑΝ
|0-2
|25/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΑΓΓΛΙΑ-ΗΠΑ
|0-0
|29/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΟΥΑΛΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ
|21:00
|29/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΙΡΑΝ-ΗΠΑ
|21:00
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 2ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Αγγλία
|
6-2
|
4
|
Ιράν
|
4-6
|
3
|
ΗΠΑ
|
1-1
|
2
|
Ουαλία
|
1-3
|
1
|Γ' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|22/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
|1-2
|22/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΜΕΞΙΚΟ-ΠΟΛΩΝΙΑ
|0-0
|26/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
|15:00
|26/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΜΕΞΙΚΟ
|21:00
|30/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΠΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
|21:00
|30/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ
|21:00
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 3ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Σαουδική Αραβία
|
2-1
|
3
|
Μεξικό
|
0-0
|
1
|
Πολωνία
|
0-0
|
1
|
Αργεντινή
|
1-2
|
0
|Δ' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|22/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΔΑΝΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ
|0-0
|22/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΓΑΛΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
|4-1
|26/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΤΥΝΗΣΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
|12:00
|26/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΓΑΛΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ
|18:00
|30/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ
|17:00
|30/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΤΥΝΗΣΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ
|17:00
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Γαλλία
|
4-1
|
3
|
Δανία
|
0-0
|
1
|
Τυνησία
|
0-0
|
1
|
Αυστραλία
|
1-4
|
0
|
Ε' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|23/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ
|1-2
|23/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
|7-0
|27/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΙΑΠΩΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
|12:00
|27/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
|21:00
|01/12
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΙΑΠΩΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ
|21:00
|01/12
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
|21:00
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 5ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Ισπανία
|
7-0
|
3
|
Ιαπωνία
|
2-1
|
3
|
Γερμανία
|
1-2
|
0
|
Κόστα Ρίκα
|
0-7
|
0
|ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|23/11
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΜΑΡΟΚΟ-ΚΡΟΑΤΙΑ
|0-0
|23/11
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΒΕΛΓΙΟ-ΚΑΝΑΔΑΣ
|1-0
|27/11
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΒΕΛΓΙΟ-ΜΑΡΟΚΟ
|15:00
|27/11
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΚΡΟΑΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ
|18:00
|01/12
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|ΚΡΟΑΤΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ
|17:00
|01/12
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΑΡΟΚΟ
|
17:00
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 6ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Βέλγιο
|
1-0
|
3
|
Κροατία
|
0-0
|
1
|
Μαρόκο
|
0-0
|
1
|
Καναδάς
|
0-1
|
0
|
Ζ' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|24/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ
|1-0
|24/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ
|2-0
|28/11
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΣΕΡΒΙΑ
|12:00
|28/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ
|18:00
|02/12
|STADIUM 974
DOHA
|ΣΕΡΒΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ
|21:00
|02/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ
|21:00
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 7ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Βραζιλία
|
2-0
|
3
|
Ελβετία
|
1-0
|
3
|
Καμερούν
|
0-1
|
0
|
Σερβία
|
0-2
|
0
|Η' ΟΜΙΛΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|24/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ
|0-0
|24/11
|STADIUM 974
DOHA
|ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ
|3-2
|28/11
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|Ν. ΚΟΡΕΑ-ΓΚΑΝΑ
|15:00
|28/11
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
|21:00
|02/12
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|ΓΚΑΝΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
|17:00
|02/12
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|Ν. ΚΟΡΕΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
|17:00
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 8ου ΟΜΙΛΟΥ
|
ΟΜΑΔΑ
|
ΓΚΟΛ
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Πορτογαλία
|
3-2
|
3
|
Ν. Κορέα
|
0-0
|
1
|
Ουρουγουάη
|
0-0
|
1
|
Γκάνα
|
2-3
|
0
|ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|03/12
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|Α1 - Β2 (49)
|17:00
|03/12
|AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN
|Γ1 - Δ2 (50)
|21:00
|04/12
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|Δ1 - Γ2 (52)
|17:00
|04/12
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|Β1 - Α2 (51)
|21:00
|05/12
|AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH
|Ε1 - ΣΤ2 (53)
|17:00
|05/12
|STADIUM 974
DOHA
|Ζ1 - Η2 (54)
|21:00
|06/12
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΣΤ1 - Ε2 (55)
|17:00
|06/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|Η1 - Ζ2 (56)
|21:00
|ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|09/12
|EDUCATION CITY STADIUM
DOHA
|ΝΙΚΗΤΗΣ 53 - ΝΙΚΗΤΗΣ 54 (58)
|17:00
|09/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΝΙΚΗΤΗΣ 49 - ΝΙΚΗΤΗΣ 50 (57)
|21:00
|10/12
|AL THUMAMA STADIUM
DOHA
|ΝΙΚΗΤΗΣ 55 - ΝΙΚΗΤΗΣ 56 (60)
|17:00
|10/12
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΝΙΚΗΤΗΣ 51 - ΝΙΚΗΤΗΣ 52 (59)
|21:00
|ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|13/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΝΙΚΗΤΗΣ 57 - ΝΙΚΗΤΗΣ 58 (61)
|21:00
|14/12
|AL BAYT STADIUM
AL KHOR
|ΝΙΚΗΤΗΣ 59 - ΝΙΚΗΤΗΣ 60 (21)
|21:00
|ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|17/12
|KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN
|ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 61 - ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 62
|17:00
|ΤΕΛΙΚΟΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|18/12
|LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN
|ΝΙΚΗΤΗΣ 61 - ΝΙΚΗΤΗΣ 62
|17:00