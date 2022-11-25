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Μουντιάλ 2022: Αυλαία στη δεύτερη αγωνιστική με ντέρμπι Αγγλία-ΗΠΑ - Όλο το πρόγραμμα
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Onsports Team 25 Νοεμβρίου 2022, 09:56
MUNDIAL / Αγγλία / Εκουαδόρ / ΗΠΑ / Ιράν / Ολλανδία / Ουαλία / Σενεγάλη

Μουντιάλ 2022: Αυλαία στη δεύτερη αγωνιστική με ντέρμπι Αγγλία-ΗΠΑ - Όλο το πρόγραμμα

Μουντιάλ 2022: Σέντρα στη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης γίνεται την Παρασκευή (25/11) με τις αναμετρήσεις του 1ου και του 2ου ομίλου.

Αναμφίβολα από το πρόγραμμα ξεχωρίζει η «μάχη» της Αγγλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η οποία θα ρίξει την αυλαία, αφού χρονικά είναι το τελευταίο ματς. Τα «Τρία Λιοντάρια» προέρχονται από την επιβλητική επικράτηση 6-2 στην πρεμιέρα του 2ου ομίλου κόντρα στο Ιράν, τη στιγμή που οι ΗΠΑ έμειναν στο 1-1 με την Ουαλία.

Στο άλλο ματς της ημέρας, οι Πέρσες θα αντιμετωπίσουν την έτερη ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας, με τις δύο ομάδες να αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο τουρνουά, με στόχο να μπουν δυνατά στο «κόλπο» για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Στον 1ο όμιλο, αναμετρώνται Ολλανδία και Ισημερινός. Οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκες στην πρεμιέρα, καθώς οι Ευρωπαίοι επιβλήθηκαν 2-0 της Σενεγάλης, ενώ με το ίδιο αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε το ματς των Νοτιοαμερικάνων απέναντι στους οικοδεσπότες του Κατάρ.

Από την άλλη, οι Καταριανοί θα αντιμετωπίσουν τους Αφρικανούς, με τις δύο ομάδες να παλεύουν για την πρώτη τους νίκη στον όμιλο και να αυξάνουν τις ελπίδες που έχουν για την πρόκριση στην επόμενη φάση, αυτή των νοκ άουτ.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της ημέρας:

12:00 Ουαλία-Ιράν (ΑΝΤ1)
15:00 Κατάρ-Σενεγάλη (ΑΝΤ1)
18:00 Ολλανδία-Ισημερινός (ΑΝΤ1)
21:00 Αγγλία-ΗΠΑ (ΑΝΤ1)

Το πανόραμα του Μουντιάλ 2022:

Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
20/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΚΑΤΑΡ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 0-2
21/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ 0-2
25/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΚΑΤΑΡ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ 15:00
25/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 18:00
29/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΑΡ 17:00
29/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ 17:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 1ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Ολλανδία

2-0

3

Ισημερινός

2-0

3

Σενεγάλη

0-2

0

Κατάρ

0-2

0   
Β' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
21/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΑΓΓΛΙΑ-ΙΡΑΝ 6-2
21/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΗΠΑ-ΟΥΑΛΙΑ 1-1
25/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΥΑΛΙΑ-ΙΡΑΝ 12:00
25/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΑΓΓΛΙΑ-ΗΠΑ 21:00
29/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΥΑΛΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ 21:00
29/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΙΡΑΝ-ΗΠΑ 21:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 2ου ΟΜΙΛΟΥ

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Αγγλία

6-2

3

ΗΠΑ

1-1

1

Ουαλία

1-1

1

Ιράν

2-6

0  
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
22/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 1-2
22/11 STADIUM 974
DOHA		 ΜΕΞΙΚΟ-ΠΟΛΩΝΙΑ 0-0
26/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 15:00
26/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΜΕΞΙΚΟ 21:00
30/11 STADIUM 974
DOHA		 ΠΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 21:00
30/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ 21:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 3ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Σαουδική Αραβία

2-1

3

Μεξικό

0-0

1

Πολωνία

0-0

1

Αργεντινή

1-2

0   
Δ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
22/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΔΑΝΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ 0-0
22/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΓΑΛΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 4-1
26/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 12:00
26/11 STADIUM 974
DOHA		 ΓΑΛΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ 18:00
30/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ 17:00
30/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ 17:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Γαλλία

4-1

3

Δανία

0-0

1

Τυνησία

0-0

1

Αυστραλία

1-4

0   

Ε' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
23/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ 1-2
23/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 7-0
27/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΙΑΠΩΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 12:00
27/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21:00
01/12 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΙΑΠΩΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ 21:00
01/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 5ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Ισπανία

7-0

3

Ιαπωνία

2-1

3

Γερμανία

1-2

0

Κόστα Ρίκα

0-7

0   
ΣΤ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
23/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΜΑΡΟΚΟ-ΚΡΟΑΤΙΑ 0-0
23/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΒΕΛΓΙΟ-ΚΑΝΑΔΑΣ 1-0
27/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΒΕΛΓΙΟ-ΜΑΡΟΚΟ 15:00
27/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΚΡΟΑΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ 18:00
01/12 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΚΡΟΑΤΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ 17:00
01/12 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΑΡΟΚΟ

17:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 6ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Βέλγιο

 1-0

Κροατία

0-0

1

Μαρόκο

0-0

1

Καναδάς

0-1

0   

Ζ' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
24/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ 1-0
24/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ 2-0
28/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΣΕΡΒΙΑ 12:00
28/11 STADIUM 974
DOHA		 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ 18:00
02/12 STADIUM 974
DOHA		 ΣΕΡΒΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ 21:00
02/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ 21:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 7ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Βραζιλία

2-0

3

Ελβετία

1-0

3

Καμερούν

0-1

0

Σερβία

0-2

0   
Η' ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
24/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ 0-0
24/11 STADIUM 974
DOHA		 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ 3-2
28/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 Ν. ΚΟΡΕΑ-ΓΚΑΝΑ 15:00
28/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 21:00
02/12 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΓΚΑΝΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 17:00
02/12 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 Ν. ΚΟΡΕΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 17:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 8ου ΟΜΙΛΟΥ  

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΒΑΘΜΟΙ          

Πορτογαλία

3-2

3

Ν. Κορέα

0-0

1

Ουρουγουάη

0-0

1

Γκάνα

2-3

0   
ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
03/12 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 Α1 - Β2 (49) 17:00
03/12 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 Γ1 - Δ2 (50) 21:00
04/12 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 Δ1 - Γ2 (52) 17:00
04/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 Β1 - Α2 (51) 21:00
05/12 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 Ε1 - ΣΤ2 (53) 17:00
05/12 STADIUM 974
DOHA		 Ζ1 - Η2 (54) 21:00
06/12 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΣΤ1 - Ε2 (55) 17:00
06/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 Η1 - Ζ2 (56) 21:00
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
09/12 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΝΙΚΗΤΗΣ 53 - ΝΙΚΗΤΗΣ 54 (58) 17:00
09/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΝΙΚΗΤΗΣ 49 - ΝΙΚΗΤΗΣ 50 (57) 21:00
10/12 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΝΙΚΗΤΗΣ 55 - ΝΙΚΗΤΗΣ 56 (60) 17:00
10/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΝΙΚΗΤΗΣ 51 - ΝΙΚΗΤΗΣ 52 (59) 21:00
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
13/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΝΙΚΗΤΗΣ 57 - ΝΙΚΗΤΗΣ 58 (61) 21:00
14/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΝΙΚΗΤΗΣ 59 - ΝΙΚΗΤΗΣ 60 (21) 21:00
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
17/12 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 61 - ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 62 17:00

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