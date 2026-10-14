Τσικίνιο: «Ξέρουμε ότι πρόκειται για μια μεγάλη ομάδα - Θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε»

Με ξεκάθαρο μήνυμα αυτοπεποίθησης εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού ο Τσικίνιο στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ».

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έδειξε να πιστεύει στις δυνατότητες των «ερυθρόλευκων», υπογραμμίζοντας πως η ομάδα του έχει όλα όσα χρειάζονται για να διεκδικήσει τη νίκη επί γαλλικού εδάφους.

Ο Τσικίνιο ξεκαθάρισε πως ο Ολυμπιακός θα παλέψει με όλες του τις δυνάμεις για να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, δείχνοντας αποφασισμένος να συμβάλει στην προσπάθεια των Πειραιωτών για ένα σημαντικό ευρωπαϊκό «διπλό».

Αναλυτικά όσα είπε ο Τσικίνιο

Για το παιχνίδι με τη Μαρσέιγ και το τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός: «Κάθε φορά που φοράμε τη φανέλα του Ολυμπιακού, ξέρουμε πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη μας. Έχουμε έρθει εδώ για να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ καλοί, όπως αρμόζει στους παίκτες του Ολυμπιακού, και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για την αυτοπεποίθηση που έχει η ομάδα λόγω της εμπειρίας της: «Σε κάθε παιχνίδι ο στόχος μας είναι η νίκη και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν αποτελούν εξαίρεση. Σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους μας. Ξέρουμε ότι πρόκειται για μια μεγάλη ομάδα, αλλά είμαστε κι εμείς μια μεγάλη ομάδα και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας».

Για το γεγονός ότι ο κόσμος δεν θα βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας: «Η παρουσία των φιλάθλων μας είναι πάντα πολύ σημαντική για εμάς. Ταξιδεύουν παντού για να μας βοηθήσουν να παίρνουμε τις νίκες. Είμαστε απογοητευμένοι από τη στιγμή που μάθαμε ότι δεν θα είναι παρόντες. Αυτό μας δίνει κίνητρο να παλέψουμε ακόμη περισσότερο, τόσο για εμάς όσο και για εκείνους που δεν θα βρίσκονται στο γήπεδο. Θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τη νίκη και γι’ αυτούς».