Κανελλόπουλος: «Θέλουμε να συνεχίσουμε όπως ξεκινήσαμε»

Στην καλή ατμόσφαιρα που επικρατεί στα αποδυτήρια του ΟΦΗ, αλλά και στην αγωνιστική ετοιμότητα που καλείται να παρουσιάσει η ομάδα απέναντι στη Ρεν, αναφέρθηκε ο Γιώργος Κανελλόπουλος.

Ο ποδοσφαιριστής των Κρητικών μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, εκφράζοντας την εικόνα που υπάρχει στο εσωτερικό της ομάδας ενόψει της σημαντικής ευρωπαϊκής δοκιμασίας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κανελλόπουλος

Για το ξεκίνημα της διοργάνωσης: «Νιώθουμε ωραία. Ξεκινήσαμε ιδανικά και θέλουμε να συνεχίσουμε όπως ξεκινήσαμε. Έχουμε κάνει την προετοιμασία μας και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, όπως κάθε φορά».

Για το πως αισθάνονται μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος: «Για εμάς δεν αλλάζει κάτι. Η προετοιμασία μας είναι αυτή που πρέπει να είναι. Περιμένουμε ένα απαιτητικό ματς, αλλά είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε».

Για το γκολ του στην πρεμιέρα: «Εγώ μπαίνω σε κάθε παιχνίδι όσο πιο έτοιμος μπορώ, όπως και όλα τα παιδιά. Αν είναι να το βάλω εγώ, με χαρά θα το κάνω. Αν το βάλει κάποιος συμπαίκτης μου και πάλι καλό θα είναι».