Δεν άργησε η πρώτη απόλυση: Παρελθόν από την Μπασκόνια ο Γκαλμπιάτι

Οι Βάσκοι βρίσκονται σε αναζήτηση προπονητή μετά την απομάκρυνση του Ιταλού προπονητή.

Δεν άργησε η πρώτη απόλυση: Παρελθόν από την Μπασκόνια ο Γκαλμπιάτι
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Η πρώτη αλλαγή προπονητή στη φετινή Euroleague είναι γεγονός, καθώς η Μπασκόνια ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Πάολο Γκαλμπιάτι, έπειτα από το απογοητευτικό ξεκίνημα της ομάδας στη διοργάνωση.

Οι Βάσκοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αλλαγή στην τεχνική τους ηγεσία μόλις 21 ημέρες μετά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, αναζητώντας μια νέα κατεύθυνση που θα τους βοηθήσει να ανακάμψουν.

Το ξεκίνημα της Μπασκόνια δεν ήταν το αναμενόμενο, με τον σύλλογο να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, έχοντας απολογισμό μόλις μία νίκη και τέσσερις ήττες στις πρώτες πέντε αγωνιστικές.

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