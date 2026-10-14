Περάσοβιτς και πάλι στη Μπασκόνια

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του τέλος της συνεργασίας της Μπασκόνια με τον Πάολο Γκαμπιάτι, η διοίκηση της ομάδας των Βάσκων ανακοίνωσαν την νέα... επιστροφή του Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Και μάλιστα για τέταρτη φορά.

Για την ακρίβεια, ο 61χρονος τεχνικός είχε περάσει από τον πάγκο των Βάσκων και τη διετία 2005-2007, τη σεζόν 2015-2016 και το 2018-2019.