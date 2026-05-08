· Άστον Βίλα · Μπράγκα · Νότιγχαμ Φόρεστ · Φράιμπουργκ

Europa League: Αγγλογερμανικός τελικός, προκρίθηκαν Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ

Οι «χωριάτες» με τεσσάρα ανέτρεψαν την ήττα του πρώτου αγώνα κόντρα στη Νότιγχαμ, ενώ η Φράιμπουργκ με το 3-1 επί της Μπράγκα έφερε την πρόκριση στην πλευρά της. 

Europa League: Αγγλογερμανικός τελικός, προκρίθηκαν Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εισιτήριο για τον τελικό της 20ης Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, έκλεισαν Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Άγγλοι και Γερμανοί θα «μονομαχήσουν» για το φετινό Europa League, μετά τις σπουδαίες προκρίσεις τους κόντρα σε Νότιγχαμ και Μπράγκα αντίστοιχα.

Οι «χωριάτες» είχαν ηττηθεί από τη Φόρεστ με 1-0 στο πρώτο ματς, αλλά αποδείχθηκε φτωχό μπροστά στην ορμή τους. Ανέτρεψαν εύκολα την κατάσταση με το εντυπωσιακό 4-0.

Πιο αμφίρροπο ήταν το ζευγάρι Φράιμπουργκ-Μπράγκα, όπου οι Πορτογάλοι είχαν επικρατήσει στο πρώτο ματς 2-1. Όμως απ’ το 6ο λεπτό λόγω αποβολής του Ντόργκελες έπαιζαν με παίκτη λιγότερο, οι Γερμανοί επικράτησαν 3-1 και με συνολικό σκορ 4-3 πέρασαν στον τελικό.

EUROPA LEAGUE - ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

  • Φράιμπουργκ (Γερμανία)-Μπράγκα (Πορτογαλία) 3-1

(19',71' Κούμπλερ, 41' Μανζάμπι - 79' Βίκτορ)

Α’ αγ. 1-2: Προκρίθηκε η Φράιμπουργκ με συνολικό σκορ 4-3

  • Άστον Βίλα (Αγγλία)-Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 4-0

(36' Γουότκινς, 57' πέν. Μπουέντια, 77', 80' Γκιν)

Α’ αγ. 0-1: Προκρίθηκε η Αστον Βίλα με συνολικό σκορ 4-1

COMMENTS
LATEST NEWS
00:12 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Βίλνιους Ρίτας: Πότε είναι ο τελικός του BCL Final Four 2026 | Το κανάλι που θα τον δείξει

00:11 EUROPA LEAGUE

Europa League: Αγγλογερμανικός τελικός, προκρίθηκαν Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ

23:50 ONSPORTS

BCL Final Four 2026, Μάλαγα – ΑΕΚ 65-78: Ο «Δικέφαλος» πέταξε για τον τελικό και πάει για την κούπα!

23:37 SUPER LEAGUE

Super League: Απαλλάχθηκε ο Καζίας, τιμωρία σε πέντε ομάδες

23:12 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τα highlights του Ρίτας Βίλνιους - Τενερίφη

23:08 EUROLEAGUE

Euroleague: Η Ρεάλ Μαδρίτης «έκλεισε» θέση για Αθήνα, έκανε το 3-1 επί της Χάποελ

22:46 EUROLEAGUE

Μπαρτσελόνα: Εξετάζει την περίπτωση του Ντε Τζούλιους

22:15 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μάλαγα - ΑΕΚ: «Φέρε μας το ευρωπαϊκό» - Ο κόσμος στο πλευρό της ομάδας του Σάκοτα

22:10 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Sold Out το Game 4 για μια ακόμη μεγάλη πρόκριση!

21:58 CONFERENCE LEAGUE

LIVE Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ

21:51 CONFERENCE LEAGUE

LIVE Στρασμπούργκ – Ράγιο Βαγιεκάνο

21:51 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μάλαγα - ΑΕΚ: Κανονικά ο Νάναλι - Οι 12άδες του ημιτελικού στο BCL Final 4

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας