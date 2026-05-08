Europa League: Αγγλογερμανικός τελικός, προκρίθηκαν Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ

Εισιτήριο για τον τελικό της 20ης Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, έκλεισαν Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Άγγλοι και Γερμανοί θα «μονομαχήσουν» για το φετινό Europa League, μετά τις σπουδαίες προκρίσεις τους κόντρα σε Νότιγχαμ και Μπράγκα αντίστοιχα.

Οι «χωριάτες» είχαν ηττηθεί από τη Φόρεστ με 1-0 στο πρώτο ματς, αλλά αποδείχθηκε φτωχό μπροστά στην ορμή τους. Ανέτρεψαν εύκολα την κατάσταση με το εντυπωσιακό 4-0.

Πιο αμφίρροπο ήταν το ζευγάρι Φράιμπουργκ-Μπράγκα, όπου οι Πορτογάλοι είχαν επικρατήσει στο πρώτο ματς 2-1. Όμως απ’ το 6ο λεπτό λόγω αποβολής του Ντόργκελες έπαιζαν με παίκτη λιγότερο, οι Γερμανοί επικράτησαν 3-1 και με συνολικό σκορ 4-3 πέρασαν στον τελικό.

EUROPA LEAGUE - ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Φράιμπουργκ (Γερμανία)-Μπράγκα (Πορτογαλία) 3-1

(19',71' Κούμπλερ, 41' Μανζάμπι - 79' Βίκτορ)

Α’ αγ. 1-2: Προκρίθηκε η Φράιμπουργκ με συνολικό σκορ 4-3

Άστον Βίλα (Αγγλία)-Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 4-0

(36' Γουότκινς, 57' πέν. Μπουέντια, 77', 80' Γκιν)

Α’ αγ. 0-1: Προκρίθηκε η Αστον Βίλα με συνολικό σκορ 4-1