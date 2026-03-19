Μπέτις - Παναθηναϊκός: Το πιο αμφίρροπο ζευγάρι της βραδιάς στο Europa League και βάσει στατιστικών
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 19 Μαρτίου 2026, 20:10
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Μπέτις - Παναθηναϊκός: Το πιο αμφίρροπο ζευγάρι της βραδιάς στο Europa League και βάσει στατιστικών

Σύμφωνα με το Football Rankings, οι πιθανότητες στο ζευγάρι Μπέτις - Παναθηναϊκός είναι 45-55%.

Ραντεβού με την ιστορία έχει σε λίγες ώρες ο Παναθηναϊκός, που φιλοξενείται από την Μπέτις στη ρεβάνς του υπέρ του 1-0 για τη φάση των «16» του Europa League.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται στη Σεβίλλη με στόχο να βρεθεί στους «8» ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια.

Σύμφωνα με το Football Rankings, οι πιθανότητες να πάρουν το εισιτήριο για την οκτάδα οι «πράσινοι» εντοπίζονται στο 55%, με το Τριφύλλι δηλαδή να παρουσιάζεται ως οριακό φαβορί για την πρόκριση.

Είναι χαρακτηριστικό πως αυτό είναι και το πιο αμφίρροπο ζευγάρι από τα 7 της βραδιάς (το Μπράγκα - Φερεντσβάρος έγινε χθες, με τους Πορτογάλους να ανατρέπουν το εις βάρους τους 0-2 του πρώτου αγώνα και να περιμένουν τον νικητή του Μπέτις - Παναθηναϊκός στα προημιτελικα).

Δείτε τις πιθανότητες κάθε ζευγαριού:

 



CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: «Πέταξε για τους «8» του Conference με… προβληματισμούς
2 λεπτά πριν ΑΕΚ – Τσέλιε 0-2: «Πέταξε για τους «8» του Conference με… προβληματισμούς
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ – Τσέλιε: Τα γκολ της ρεβάνς για τους «16» του Conference League
6 λεπτά πριν ΑΕΚ – Τσέλιε: Τα γκολ της ρεβάνς για τους «16» του Conference League
EUROPA LEAGUE
LIVE Μπέτις - Παναθηναϊκός: Η ρεβάνς για τους «16» του Europa League
17 λεπτά πριν LIVE Μπέτις - Παναθηναϊκός: Η ρεβάνς για τους «16» του Europa League
EUROPA LEAGUE
Μπέτις - Παναθηναϊκός: Στο «La Cartuja» ο Αλαφούζος - Έκανε βόλτα μαζί με τον Μπενίτεθ
42 λεπτά πριν Μπέτις - Παναθηναϊκός: Στο «La Cartuja» ο Αλαφούζος - Έκανε βόλτα μαζί με τον Μπενίτεθ
