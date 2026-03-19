Μπέτις - Παναθηναϊκός: Το πιο αμφίρροπο ζευγάρι της βραδιάς στο Europa League και βάσει στατιστικών

Ραντεβού με την ιστορία έχει σε λίγες ώρες ο Παναθηναϊκός, που φιλοξενείται από την Μπέτις στη ρεβάνς του υπέρ του 1-0 για τη φάση των «16» του Europa League.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται στη Σεβίλλη με στόχο να βρεθεί στους «8» ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια.

Σύμφωνα με το Football Rankings, οι πιθανότητες να πάρουν το εισιτήριο για την οκτάδα οι «πράσινοι» εντοπίζονται στο 55%, με το Τριφύλλι δηλαδή να παρουσιάζεται ως οριακό φαβορί για την πρόκριση.

Είναι χαρακτηριστικό πως αυτό είναι και το πιο αμφίρροπο ζευγάρι από τα 7 της βραδιάς (το Μπράγκα - Φερεντσβάρος έγινε χθες, με τους Πορτογάλους να ανατρέπουν το εις βάρους τους 0-2 του πρώτου αγώνα και να περιμένουν τον νικητή του Μπέτις - Παναθηναϊκός στα προημιτελικα).

