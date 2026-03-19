Πίεση στην Μπέτις από τον ισπανικό Τύπο: «Επιστροφή ή καταστροφή»

Το 1-0 του ΟΑΚΑ, που μάλιστα ήρθε και με τον Παναθηναϊκό να παίζει με 10 παίκτες για πολύ μεγάλο διάστημα του αγώνα, ήταν κάτι που οι Ισπανοί δεν το περίμεναν.

Η ομάδα του Πελεγκρίνι είχε έρθει στην Ελλάδα ως το μεγάλο φαβορί για την νίκη και την πρόκριση στη συνέχεια της διοργάνωσης. Φαβορί παραμένει ακόμα, αλλά η νίκη δεν ήρθε, μιας και ο Παναθηναϊκός με το κερδισμένο πέναλτι του Σβιντέρσκι και το γκολ του Ταμπόρδα πήρε μια μεγάλη νίκη.

Σήμερα τα πράγματα δεν είναι εντελώς διαφορετικά. Η Μπέτις, παρά το 1-0 του Παναθηναϊκού, συνεχίζει να είναι το φαβορί, παίζοντας και στην έδρα της με τη βοήθεια του κόσμου της, αλλά έχοντας πάνω της τεράστια πίεση. Κάτι που φαίνεται και από τα σημερινά δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου.

Η «AS» στον τίτλο του άρθρου για το αποψινό ματς δείχνει το διακύβευμα για την Μπέτις: «Επιστροφή ή καταστροφή». Στο κείμενο αναφέρει μεταξύ άλλων: «Μετά από πέντε παιχνίδια χωρίς νίκη, για πρώτη φορά στη σεζόν, η ομάδα του Πελεγκρίνι ζει ανάμεσα στον ενθουσιασμό και την πανωλεθρία. Η ομάδα αποτιμάται στα 250 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με μία που αξίζει λιγότερα από 90. Το ποδόσφαιρο, όμως, δεν καταλαβαίνει από αριθμούς και φόβους. Η Μπέτις είναι υποχρεωμένη να δείξει πως έμαθε να κερδίζει, να μεγαλώσει το ευρωπαϊκό της όνειρο και να επιβιώσει από το φαινόμενο Μπενίτεθ».

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το ρεπορτάζ της Marca. «Το Λα Καρτούχα ονειρεύεται μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά». Στο ρεπορτάζ σημειώνεται όμως η σοβαρότητα της κατάστασης: «Ένα όλα ή τίποτα για μια ομάδα που δεν διανύει την καλύτερη στιγμή της σεζόν, αλλά έχει συνωμοτήσει για να δώσει χαρά στους φιλάθλους της και να συνεχίσει να ονειρεύεται την παρουσία της στον τελικό της Κωνσταντινούπολης στις 20 Μαΐου».