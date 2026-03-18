Μπέτις: Στην αποστολή ο Άμραμπατ

Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι συμπεριέλαβε στην αποστολή της ομάδας του, για την αυριανή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, τον Σοφιάν Άμραμπατ.

Ο Μανουέλ Πελγκρίνι είδε τον Σοφιάν Άμραμπατ να προπονείται κανονικά και τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για τον επαναληπτικό της φάσης των "16" του Europa League.

Αναλυτικά η αποστολή: Βάγιες, Μπεγερίν, Νάταν, Μπάρτρα, Αλτιμίρα, Άντονι, Φορνάλς, Τσίμι, Αμπντέ, Μπακαμπού, Ρικάρντο Ροντρίγκες, Αντριάν, Άμραμπατ, Φιδάλγο, Βίκτορ Γκόμεθ, Ρικέλμε, Ντεόσα, Κούτσο, Μαρκ Ρόκα, Χούνιορ Φίρπο, Αϊτόρ Ρουιμπάλ, Πάου Λόπεθ, Άνχελ Ορτίθ.