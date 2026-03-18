Μπέτις: Στην αποστολή ο Άμραμπατ
Οnsports Τeam 18 Μαρτίου 2026, 16:18
EUROPA LEAGUE / Μπέτις / Παναθηναϊκός

Μπέτις: Στην αποστολή ο Άμραμπατ

Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι συμπεριέλαβε στην αποστολή της ομάδας του, για την αυριανή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, τον Σοφιάν Άμραμπατ. 

Ευχάριστα νέα για τον τενχικό της Μπέτις μία ήμερα πριν από τον μεγάλο αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Ο Μανουέλ Πελγκρίνι είδε τον Σοφιάν Άμραμπατ να προπονείται κανονικά και τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για τον επαναληπτικό της φάσης των "16" του Europa League. 

Αναλυτικά η αποστολή: Βάγιες, Μπεγερίν, Νάταν, Μπάρτρα, Αλτιμίρα, Άντονι, Φορνάλς, Τσίμι, Αμπντέ, Μπακαμπού, Ρικάρντο Ροντρίγκες, Αντριάν, Άμραμπατ, Φιδάλγο, Βίκτορ Γκόμεθ, Ρικέλμε, Ντεόσα, Κούτσο, Μαρκ Ρόκα, Χούνιορ Φίρπο, Αϊτόρ Ρουιμπάλ, Πάου Λόπεθ, Άνχελ Ορτίθ.



