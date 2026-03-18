Ρούμπεν Πέρεθ: «Στόχος του Παναθηναϊκού είναι η πρόκριση»

Οnsports Τeam

Ο Ισπανός άλλοτε παίκτης του «τριφυλλιού», Ρούμπεν Πέρεθ, μίλησε για τον σπουδαίο αυριανό επαναληπτικό του Europa League με την Μπάτις στη Σεβίλλη.

Ο Ρούμπεν Πέρεθ μίλησε στo PTV Sevilla για το ξεχωριστό παιχνίδι μεταξύ των «πρασίνων» και της Μπέτις, που θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης (19/03-22:0).

Ο Ισπανός αμυντικός μέσος και πρώην αρχηγός του «τριφυλλιού» τόνισε πως ο Παναθηναϊκός θα παίξει πιθανότατα με τον ίδιο τρόπο και ότι η Ευρώπη αποτελεί τον μεγάλο του στόχο.

Οι δηλώσεις του Ρούμπεν Πέρεθ

«Υπάρχει 95% πιθανότητα να παίξουν με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρώτο ματς, ίσως ακόμα περισσότερο τώρα. Θα κλειστούν πίσω και θα παίξουν στην αντεπίθεση, αφού τα πηγαίνουν αρκετά καλά αμυντικά. Έχουν κερδίσει τα περισσότερα από τα τελευταία 10-12 παιχνίδια τους και έχουν φέρει ισοπαλία στα υπόλοιπα, οπότε δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν πολλά στο Λα Καρτούχα».

Πρόσθεσε ότι δυσκολεύεται να προβλέψει τι θα συμβεί στον αγώνα της Πέμπτης, καθώς θεωρεί ότι και οι δύο ομάδες έχουν τα πλεονεκτήματά τους.

Για την ατμόσφαιρα στο «Λα Καρτούχα»:

«Νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολο για τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν είναι εύκολο να παίζεις με τέτοια ατμόσφαιρα εναντίον σου. Το να παίζεις εκτός έδρας δεν θα είναι εύκολο, οπότε η Μπέτις έχει αυτό το πλεονέκτημα», σημείωσε ο Ρουμπέν Πέρεθ, τονίζοντας ότι η ελληνική ομάδα εναποθέτει όλες τις ελπίδες της στην ευρωπαϊκή διοργάνωση και ότι το αποτέλεσμα που πήρε στη Σεβίλλη είναι πολύ θετικό.

Υπενθύμιση των κινδύνων του Παναθηναϊκού



«Ένα γκολ από τον Παναθηναϊκό θα μπορούσε να περιπλέξει σοβαρά την υπόθεση πρόκρισης για τη Μπέτις. Φαντάζομαι ότι η Μπέτις θα έχει την κατοχή για μεγάλο μέρος του αγώνα, αλλά ο Παναθηναϊκός μπορεί να τους κάνει μεγάλη ζημιά σε οποιαδήποτε αντεπίθεση. Ο στόχος του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή είναι η πρόκριση στην Ευρώπη».

«Έχουν ουσιαστικά χάσει το πρωτάθλημα, καθώς οι ομάδες που βρίσκονται πιο πάνω έχουν μεγάλη διαφορά, οπότε ο στόχος του συλλόγου είναι να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στην Ευρώπη και αυτό εξαρτάται από τον αποκλεισμό της Μπέτις. Έχουν ένα καλό αποτέλεσμα χάρη στη νίκη με 1-0 που πήραν στην έδρα τους και γνωρίζουν ότι απέχουν 90 λεπτά από την πρόκριση και από το να παραμείνουν “ζωντανοί” στον μοναδικό εφικτό στόχο τους», υπενθύμισε ο πρώην μέσος της Μπέτις, ο οποίος στάθηκε και στην «καλή φόρμα» του επιθετικού Τετέ.