Ο Τόμπιας Στίλερ «σφυρίζει» τον μεγάλο αγώνα Μπέτις-Παναθηναϊκός

Η UEFA ανακοίνωσε τον διαιτητή που θα διευθύνει τη σπουδαία αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στην Ανδαλουσία.

Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για τον μεγάλο εκτός έδρας αγώνα με την Μπέτις, όπου την Πέμπτη το βράδυ θα έχει μια μεγάλη ευκαιρία να υπερασπιστεί το 1-0 του ΟΑΚΑ και να πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «8» του Europa League.

H UEFA πριν από λίγο ανακοίνωσε τον διαιτητή που θα διευθύνει τη σπουδαία αναμέτρηση.

Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Τόμπιας Στίλερ, ο οποίος ανήκει στην elite κατηγορία.

Βοηθοί του την Πέμπτη θα είναι οι Λάσε Κοσλόβσκι και Μαρκ Μπορς, τέταρτος ο Ματίας Γέλενμπεκ, ενώ στο VAR θα είναι ο Σέρεν Στορκς με βοηθό τον Κρίστιαν Ντίνγκερτ, όλοι τους Γερμανοί.

Φέτος έχει διευθύνει δύο ματς Champions League, Σπόρτινγκ-Μπριζ (3-0) και Πάφος-Σλάβια Πράγας (4-1), αλλά και το Ολυμπιακός-ΑΕΚ (2-0) για το πρωτάθλημα.