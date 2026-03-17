Ο Τόμπιας Στίλερ «σφυρίζει» τον μεγάλο αγώνα Μπέτις-Παναθηναϊκός
Οnsports Τeam 17 Μαρτίου 2026, 11:24
EUROPA LEAGUE

Ο Τόμπιας Στίλερ «σφυρίζει» τον μεγάλο αγώνα Μπέτις-Παναθηναϊκός

Η UEFA ανακοίνωσε τον διαιτητή που θα διευθύνει τη σπουδαία αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στην Ανδαλουσία. 

Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για τον μεγάλο εκτός έδρας αγώνα με την Μπέτις, όπου την Πέμπτη το βράδυ θα έχει μια μεγάλη ευκαιρία να υπερασπιστεί το 1-0 του ΟΑΚΑ και να πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «8» του Europa League.

H UEFA πριν από λίγο ανακοίνωσε τον διαιτητή που θα διευθύνει τη σπουδαία αναμέτρηση.

Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Τόμπιας Στίλερ, ο οποίος ανήκει στην elite κατηγορία.

Βοηθοί του την Πέμπτη θα είναι οι Λάσε Κοσλόβσκι και Μαρκ Μπορς, τέταρτος ο Ματίας Γέλενμπεκ, ενώ στο VAR θα είναι ο Σέρεν Στορκς με βοηθό τον Κρίστιαν Ντίνγκερτ, όλοι τους Γερμανοί.

Φέτος έχει διευθύνει δύο ματς Champions League, Σπόρτινγκ-Μπριζ (3-0) και Πάφος-Σλάβια Πράγας (4-1), αλλά και το Ολυμπιακός-ΑΕΚ (2-0) για το πρωτάθλημα.



ΣΠΟΡ
Τσιτσιπάς: Η… κατηφόρα τον άφησε εκτός ATP Βαρκελώνης
20 λεπτά πριν Τσιτσιπάς: Η… κατηφόρα τον άφησε εκτός ATP Βαρκελώνης
ΣΠΟΡ
Μαρία Σάκκαρη: Πέρασε bye στον δεύτερο γύρο του Miami Open
43 λεπτά πριν Μαρία Σάκκαρη: Πέρασε bye στον δεύτερο γύρο του Miami Open
EUROLEAGUE
EuroLeague: Εισιτήρια ήταν και… πάνε
46 λεπτά πριν EuroLeague: Εισιτήρια ήταν και… πάνε
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία Κλεομένη: «Υπάρχουν ενδείξεις οπαδικού υποβάθρου»
1 ώρα πριν Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία Κλεομένη: «Υπάρχουν ενδείξεις οπαδικού υποβάθρου»
